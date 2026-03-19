Celular de uno de los capturados por balacera en el norte de Barranquilla es clave: hay chats con quien habría ordenado el ataque

SEMANA conoció que un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación avanza a toda marcha con las pesquisas del ataque criminal ocurrido durante la madrugada de este jueves, 19 de marzo, en el norte de Barranquilla, que dejó en total seis personas heridas, entre presuntos integrantes de Los Costeños y los supuestos sicarios.

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Los heridos fueron identificados por las autoridades judiciales como Luis Bernal Castro Barrios, quien tiene dos anotaciones judiciales por los delitos de perturbación de la posesión sobre inmueble y hurto calificado. Mientras que a José Armando Pertuz Montenegro le figura una anotación por el delito de lesiones culposas.

La tercera víctima de este atentado a bala es Julio Enrique Ruiz Polania, quien es cuñado de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de la banda de Los Costeños o del llamado Bloque Resistencia Caribe.

Las autoridades en Atlántico no descartan que Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, se encuentre detrás de este nuevo hecho de violencia.

Una fuente cercana al proceso le dijo a esta revista que uno de los celulares de los presuntos sicarios que fueron capturados por integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla tiene información valiosa que está en poder de los investigadores del caso.

“Hay varios chats que están siendo analizados que se encuentran en una aplicación de mensajería que deja ver cómo habría sido planeado y ordenado este atentado en el norte de Barranquilla por, al parecer, la banda de Los Pepes”, explicó la fuente.

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Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api

SEMANA conoció varios apartes de esos chats, pero nos abstenemos de publicarlos porque hacen parte de la cadena de custodia de las autoridades judiciales que llevan el caso. Además, están realizando las verificaciones correspondientes.

“La información que también se tiene hasta el momento por uno de los celulares de los sicarios es que la orden era asesinar a todas las personas que estaban en ese grupo y que, si quedaban heridos, tenían que rematarlos. Igualmente, toda esta información se encuentra en proceso de verificación”, agregó la fuente.

Hay dos adultos detenidos por ser los supuestos responsables y uno de ellos responde al nombre de Jean David Pacheco González, mientras que el menor de edad se encuentra en calidad de aprehendido. Todos reciben atención médica tras resultar lesionados.