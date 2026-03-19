Balacera en el norte de Barranquilla: tres heridos, entre ellos el cuñado de alias Castor, quien negocia la paz con el Gobierno Petro

Una impresionante balacera se registró en el norte de Barranquilla durante la madrugada de este jueves, 19 de marzo, cuando presuntos sicarios de la temida banda de Los Pepes llegaron hasta las afueras de un establecimiento comercial donde se encontraban varias personas y comenzaron a disparar indiscriminadamente.

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Los supuestos responsables de este ataque criminal se movilizaban en un vehículo tipo taxi que fue interceptado por la Policía Nacional cuando intentaban escapar.

SEMANA conoció que los lesionados fueron identificados por las autoridades judiciales como Luis Bernal Castro Barrios, quien tiene dos anotaciones judiciales por los delitos de perturbación de la posesión sobre inmueble y hurto calificado. Mientras que a José Armando Pertuz Montenegro le figura una anotación por el delito de lesiones culposas.

Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api

La tercera víctima de este atentado a bala es Julio Enrique Ruiz Polania, quien es cuñado de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de la banda de Los Costeños o del llamado Bloque Resistencia Caribe. Esta revista pudo establecer que esta persona se encuentra en delicado estado de salud.

Asimismo, este medio de comunicación pudo establecer que la Policía Metropolitana de Barranquilla, en esta rápida reacción, logró decomisar cuatro armas de fuego tipo pistola, cuatro proveedores, entre ellos unos con capacidad para 32 cartuchos, y el vehículo en el que se movilizaban los supuestos sicarios.

Hay dos adultos capturados y un adolescente aprehendido tras su supuesta participación en este hecho que generó terror en el norte de Barranquilla. El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes adelantan los actos urgentes del caso para poder determinar qué fue lo que ocurrió.

“La información que se tiene hasta el momento por uno de los celulares de los sicarios es que la orden era asesinar a todas las personas que estaban en ese grupo y que, si quedaban heridos, tenían que rematarlos. Igualmente, toda esta información se encuentra en proceso de verificación”, dijo una fuente judicial cercana al caso.

Alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, ya está en La Picota con Digno Palomino, jefe de Los Pepes, para encuentro con la DNI

Lo que llama la atención es que estas dos organizaciones criminales son las que se encuentran en un polémico proceso de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la llamada paz urbana.

Se espera que desde la Policía Metropolitana de Barranquilla puedan entregar más detalles del caso que ha sido tan sonado en el Atlántico durante este jueves.