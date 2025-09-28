Alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, ya está en La Picota con Digno Palomino, jefe de Los Pepes, para encuentro con la DNI

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a SEMANA que Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe, ya está en la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra su enemigo a muerte Digno José Palomino Rodríguez, alias Digno, jefe de Los Pepes.

Dicho traslado fue realizado pasada las 9:00 de la mañana de este sábado, 27 de septiembre, bajo estrictas medidas de seguridad por parte del Inpec y de integrantes de la Policía Nacional, pues buscaban evitar una fuga o un ataque criminal de bandas contrarias.

Alias Castor salió desde la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad El Barne, en Cómbita, Boyacá, hasta La Picota, en Bogotá, donde se va a reunir con Digno José Palomino ante la Dirección Nacional de Inteligencia, así como lo informó SEMANA en primicia, el pasado 8 de septiembre.

Cárcel La Picota de Bogotá. | Foto: león darío peláez-semana / Ministerio de Justicia

Además, este medio de comunicación conoció que el lunes, primero de septiembre, personal del DNI llegó hasta la celda de Palomino y le grabaron un video en el que le pidieron enviar un mensaje a la sociedad civil, al presidente Gustavo Petro mostrando sus intenciones de hacer la paz y a su enemigo que sería Jorge Eliecer Díaz Collazos.

Con Castor, este mismo encuentro se repitió, pero el martes 2 de septiembre, con las mismas características que el del día anterior. La fuente consultada también precisó que estos dos sujetos han tenido conversaciones para tocar varios temas como las treguas de la no violencia en el Atlántico.

Jorge Díaz, alias Castor, de Los Costeños | Foto: Fiscalía

El cabecilla de Los Costeños envió unas peticiones por escrito ante el Gobierno Nacional, con el fin de obtener algunos beneficios para él y los integrantes de esa organización criminal que sigue colocando en jaque la seguridad en el Atlántico.

“En las peticiones que pidió alias Castor se encuentra el traslado de él y de varios de los muchachos que tienen mando e injerencia en los barrios de la ciudad y el área metropolitana de Barranquilla para, supuestamente, él poder controlar su accionar”, explicó.