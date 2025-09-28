Suscribirse

Barranquilla

Alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, ya está en La Picota con Digno Palomino, jefe de Los Pepes, para encuentro con la DNI

SEMANA conoció en primicia que el traslado se realizó este sábado, 27 de septiembre.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

28 de septiembre de 2025, 12:23 p. m.
Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.
Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a SEMANA que Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe, ya está en la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra su enemigo a muerte Digno José Palomino Rodríguez, alias Digno, jefe de Los Pepes.

Dicho traslado fue realizado pasada las 9:00 de la mañana de este sábado, 27 de septiembre, bajo estrictas medidas de seguridad por parte del Inpec y de integrantes de la Policía Nacional, pues buscaban evitar una fuga o un ataque criminal de bandas contrarias.

Contexto: Abren investigación a juez William Saleme por otorgarle detención domiciliaria a Digno Palomino, máximo jefe de Los Pepes

Alias Castor salió desde la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad El Barne, en Cómbita, Boyacá, hasta La Picota, en Bogotá, donde se va a reunir con Digno José Palomino ante la Dirección Nacional de Inteligencia, así como lo informó SEMANA en primicia, el pasado 8 de septiembre.

En plena cárcel La Picota, la más importante del país, estaba enquistada esta red criminal comandada por miembros de la guardia penitenciaria que involucraron a sus esposas. La confesión de uno de ellos fue esencial para desnudar este concierto para delinquir.
Cárcel La Picota de Bogotá. | Foto: león darío peláez-semana / Ministerio de Justicia
Contexto: De enemigos a negociadores de paz: líderes de Pepes y Costeños se encontrarían cara a cara ante la Dirección Nacional de Inteligencia en Bogotá

Además, este medio de comunicación conoció que el lunes, primero de septiembre, personal del DNI llegó hasta la celda de Palomino y le grabaron un video en el que le pidieron enviar un mensaje a la sociedad civil, al presidente Gustavo Petro mostrando sus intenciones de hacer la paz y a su enemigo que sería Jorge Eliecer Díaz Collazos.

Con Castor, este mismo encuentro se repitió, pero el martes 2 de septiembre, con las mismas características que el del día anterior. La fuente consultada también precisó que estos dos sujetos han tenido conversaciones para tocar varios temas como las treguas de la no violencia en el Atlántico.

Jorge Díaz Alias Castor Los Costeños
Jorge Díaz, alias Castor, de Los Costeños | Foto: Fiscalía
Contexto: Así fue la reunión, a puerta cerrada, entre el DNI, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico para la paz entre Los Pepes y Los Costeños

El cabecilla de Los Costeños envió unas peticiones por escrito ante el Gobierno Nacional, con el fin de obtener algunos beneficios para él y los integrantes de esa organización criminal que sigue colocando en jaque la seguridad en el Atlántico.

En las peticiones que pidió alias Castor se encuentra el traslado de él y de varios de los muchachos que tienen mando e injerencia en los barrios de la ciudad y el área metropolitana de Barranquilla para, supuestamente, él poder controlar su accionar”, explicó.

Se esperan nuevos anuncios de estos polémicos diálogos de paz urbana en Atlántico por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joshua Kimmich se pronuncia por el nivel de Luis Díaz: fue directo y dio su veredicto

2. Carolina Corcho dice ser “una de las solteras más cotizadas” de Colombia: esto contó la precandidata presidencial

3. Laura Tobón confesó que su esposo sufrió depresión posparto y vivió momento oscuro en su relación: “Qué voy a hacer de mamá soltera”

4. Vinicius podría dañar felicidad de Luis Díaz: movimiento de Bayern Múnich desata preocupación

5. Estos son los usuarios de Amazon que recibirán dinero tras millonaria multa que debió pagar la compañía: verifique si usted aplica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoDigno Palominoalias Castor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.