Los Costeños anuncian cese de actos criminales en Atlántico: alias Castor actúa como supuesto gestor de paz

Este miércoles, 27 de agosto, se conoció una carta membretada de la firma de abogados que representa a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, anunciando un cese de hechos criminales en el Atlántico.

El documento tiene fecha de haber sido enviado el pasado 22 de agosto del presente año hacia Luis Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, y a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, que es dirigida por Jorge Arturo Lemus.

“... actuando en calidad de apoderado contractual y de confianza del señor JORGE ELIECER DÍAZ COLLAZOS identificado con la C.C. No., exlíder de la Organización Criminal conocida como Oficina los Costeños, por medio de la presente y en marco de apoyar la Paz total del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, le informo que mi represento coordino con el Grupo Bloque Resistencia Caribe, con su cabecilla principal alias Gonzalo, con injerencia en el departamento del Atlántico y área metropolitana de Barranquilla un cese de actividades delictivas como el Homicidio y la Extorsión entre periodo de las 00:00 horas del 23 de agosto de 2025, hasta las 00:00 horas del 30 de septiembre de 2025, en el cual se podrán establecer las mediciones y el impacto en la reducción de la criminalidad en el Departamento del Atlántico y en el área metropolitana de Barranquilla”, dijo el abogado en la carta.

Alias Castor de Los Costeños. | Foto: Captura de video de Red de Apoyo Ciudadana

Al mismo tiempo, el abogado asegura que Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, se encuentran gestionando la paz entre dos organizaciones de la ciudad de Bucaramanga, Santander.

“De igual forma, y para su conocimiento, mi representado, dentro del compromiso de Paz total, reconciliación con la sociedad civil y las víctimas, tomó contacto con los miembros de las estructuras delincuenciales de Bucaramanga a fin de buscar un cese de actividades delincuenciales, iniciado por una reconciliación entre los dos cabecillas de la mencionada ciudad (los del sur y los del Norte de Bucaramanga)”, señala el escrito que ya fue enviado.

Las autoridades en Barranquilla se encuentran en máxima alerta, por lo que pueda ocurrir en los municipios del Atlántico con esta tregua.

SEMANA conoció mediante fuentes judiciales que al obispo auxiliar Metropolitano de la Iglesia Anglicana, César Narváez Muñoz, lo habían removido de su cargo para mediar entre Los Pepes y Los Costeños porque se habría extralimitado de sus funciones. El gobierno de Gustavo Petro le revocó la resolución que le habían entregado.

Monseñor César Alfonso Narváez Muñoz. | Foto: Zona Cero - Cortesía.