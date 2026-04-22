Miles de emprendedores en Barranquilla están dejando atrás el ‘pagadiario’ gracias a CrediChévere, una estrategia de la Alcaldía de Barranquilla que sigue expandiéndose en los barrios.

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CrediChévere impulsa inclusión financiera en barrios de Barranquilla

En Barranquilla, el acceso al crédito formal está cambiando la historia de miles de emprendedores que durante años dependieron del llamado ‘pagadiario’.

El programa CrediChévere, impulsado por la Alcaldía de Barranquilla, ya alcanza cerca de 8.000 beneficiarios y supera los 20.000 millones de pesos en desembolsos, según datos oficiales de la administración distrital.

La iniciativa, que arrancó en 2024 bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, se ha consolidado como una de las principales apuestas de inclusión financiera en la ciudad.

La Alcaldía de Barranquilla entrega créditos de CrediChévere a emprendedores para fortalecer sus negocios en los barrios. Foto: Captura de pantalla Instagram @impactonews - API

Está enfocada en pequeños negocios y actividades productivas tanto del sector formal como informal.

La meta, según ha reiterado el mandatario, es clara: ofrecer alternativas reales para que los emprendedores crezcan sin recurrir a préstamos informales que suelen tener tasas elevadas y condiciones desfavorables.

“Queremos que los emprendedores crezcan, que trabajen con ganas, con alegría y entusiasmo para salir adelante. Estamos acompañando a quienes todos los días construyen ciudad desde sus emprendimientos”, afirmó Char en declaraciones divulgadas por el Distrito.

Además, la estrategia “CrediChévere a tu Barrio” ha permitido acercar la oferta directamente a las comunidades, eliminando barreras de acceso.

Solo en sus primeras jornadas se han atendido más de 650 beneficiarios de manera directa.

En el barrio Las Américas, por ejemplo, se recibieron 250 solicitudes que impactaron sectores como Ciudadela 20 de Julio, Carrizal, La Sierrita, Santo Domingo y 7 de Abril.

Días después, una segunda jornada en Las Malvinas convocó a emprendedores de zonas como El Bosque, La Gloria y Los Rosales, quienes accedieron a procesos de inscripción, asesoría y aprobación de créditos.

Desde la administración distrital, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, ha insistido en que uno de los principales logros del programa es ofrecer condiciones más justas frente al crédito informal.

“Hoy acceden a un crédito justo y cómodo, salen de los pagadiarios y pueden impulsar sus negocios. Estos recursos están disponibles 100% de parte de la Alcaldía y no necesitan intermediarios”, explicó.

Créditos sin intermediarios transforman negocios locales en Barranquilla

En términos financieros, el programa permite acceder a créditos de hasta 14 millones de pesos,con plazos de pago de hasta 24 meses y diferentes modalidades de cuota, que pueden ser diarias, quincenales, mensuales o incluso anuales.

Además, contempla la figura del “retanqueo”, que facilita nuevos créditos de mayor monto para quienes cumplen con sus pagos, incentivando la continuidad y el crecimiento de los negocios.

Otro dato que destaca la administración es el nivel de recaudo del programa, que alcanza el 73 %.

Este indicador, según el Distrito, refleja tanto la confianza de los beneficiarios como la sostenibilidad del modelo, basado en el compromiso de pago de quienes acceden a los recursos.

Para acceder a CrediChévere, los interesados deben ser mayores de 23 años, residir en Barranquilla y contar con una actividad productiva con al menos un año de funcionamiento.

El proceso se realiza a través de la página oficial del programa, donde se diligencia el registro y se carga la documentación requerida.

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La apuesta de la Alcaldía de Barranquilla apunta precisamente a que el crédito deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta real de crecimiento para quienes sostienen la economía desde los barrios.