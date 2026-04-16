Más de 3.000 jóvenes recibirán subsidio de transporte en el Atlántico: así puede verificar si fue elegido

La Gobernación del Atlántico publicó el listado oficial de beneficiarios del subsidio de transporte. Miles de estudiantes ya pueden consultar si fueron seleccionados.

La Gobernación del Atlántico confirmó la publicación del listado oficial de estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte universitario.

La iniciativa busca aliviar los costos de movilidad y reducir la deserción en la educación superior.

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Gobernación del Atlántico publica listado oficial del subsidio de transporte para universitarios y define cómo acceder al beneficio

El anuncio, respaldado por actos administrativos y difundido a través de canales oficiales, marca una nueva etapa en la ejecución del programa “Jóvenes para el Mundo”, eje central de la política social del departamento.

De acuerdo con información oficial de la administración departamental, el listado completo de beneficiarios se encuentra disponible en el portal institucional de la Gobernación del Atlántico.

Allí los estudiantes pueden verificar si fueron seleccionados tras el proceso de inscripción y validación de requisitos.

La Gobernación del Atlántico publicó el listado oficial de 1.543 beneficiarios del subsidio de transporte universitario para el primer semestre de 2026. Foto: Captura de pantalla página oficial Gobernación del Atlántico

Este subsidio está dirigido a jóvenes de los 22 municipios del departamento que cursan estudios superiores y deben desplazarse a otras localidades, principalmente hacia Barranquilla u otros centros educativos.

La medida responde a una de las principales barreras de acceso a la educación: el costo del transporte diario, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Para el periodo más reciente, la Gobernación ha reiterado que el apoyo económico cubre hasta el 40 % del valor del transporte, mediante transferencias directas a los estudiantes beneficiados, lo que garantiza mayor transparencia y evita intermediarios.

Este modelo ya había sido implementado en convocatorias anteriores, consolidándose como una estrategia efectiva para asegurar la permanencia académica.

A través de los subsidios otorgados por la Gobernación del Atlántico se busca disminuir en gran medida la deserción escolar Foto: Getty Images

Cómo consultar el listado de beneficiarios del subsidio de transporte en el Atlántico

El proceso de selección no es automático. Según las resoluciones oficiales, los aspirantes deben cumplir condiciones estrictas relacionadas con edad, entre 14 y 28 años, pertenencia a estratos 1, 2 o 3, clasificación en el Sisbén IV y matrícula activa en instituciones de educación superior con convenio vigente.

Además, deben demostrar la necesidad de desplazamiento entre municipios y no recibir otros subsidios similares.

Una vez cerrada la convocatoria, la Gobernación aplica filtros técnicos y criterios de priorización que incluyen condiciones de vulnerabilidad, discapacidad, pertenencia a comunidades étnicas y registro en el sistema de víctimas.

Este proceso permite asignar los cupos de manera objetiva, bajo la supervisión de un comité interinstitucional que garantiza transparencia en la adjudicación.

En convocatorias recientes, el programa ha beneficiado a miles de estudiantes.

Tras la publicación del listado, los beneficiarios deben completar un proceso clave para acceder al dinero: registrar o validar su cuenta digital, aceptar los términos del programa y atender las instrucciones enviadas por la Gobernación.

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Los listados oficiales de beneficiarios del subsidio de transporte universitario se consultan únicamente a través de canales oficiales de la Gobernación del Atlántico.

En algunos casos, también se requiere asistencia a jornadas oficiales donde se formaliza la entrega del subsidio.