Barranquilla abre sus alas ante nueva ruta aérea que permite vuelos directos a Aruba: Esto es lo que se sabe

Nuevas conexiones aéreas se están preparando para el 2026, y Barranquilla, capital del Atlántico, busca reforzar sus puntos estratégicos de salida y llegada en la región. Es por ello que, desde el próximo 9 de julio de 2026, la ciudad contará con una ruta de vuelo directo hacia la isla de Aruba, ofertada por la aerolínea Wingo.

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La ruta tendrá una operación de dos veces por semana, siendo estos los días jueves y domingo, y se mantendrá activa hasta enero de 2027. Durante toda la temporada, la aerolínea pondrá a disposición más de 18 mil sillas para aquellos turistas que deseen viajar hacia la denominada “Isla Feliz”. La meta, de acuerdo con el vicepresidente comercial de Wingo, Jorge Jiménez, es que se llene la capacidad de los asientos entre el 80% y el 90%.

El objetivo de Wingo es ofrecer una alternativa más eficiente que permita reducir los tiempos de viaje de los barranquilleros hacia Aruba, evitando la necesidad de realizar escalas hacia el destino de muchos turistas y visitantes cada año. Adicionalmente, la entidad afirma que esta nueva apertura le permite a la ciudad recibir más atractivos por parte de turistas intrigados por las atracciones de la región Caribe.

El anuncio convierte a Barranquilla en la quinta ciudad de Colombia en ofrecer vuelos directos hacia Aruba, consolidándose más en el ámbito turístico, tanto en la región como en el país, y de esta manera, brindándole a los barranquilleros una alternativa para viajar sin necesidad de realizar escalas en otras ciudades. No obstante, la ciudad ocupa el tercer puesto de mayores visitantes hacia la isla.

La capital del Atlántico se suma a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga como únicas con la capacidad de realizar un vuelo directo hacia Aruba.

¿Cómo van a ser los precios?

Los tiquetes para aquellos con ansias de viajar durante este año a la Isla Feliz ya tienen la disponibilidad para pagar los tiquetes de ruta, con unas tarifas en estos momentos desde los 116 dólares, es decir, un precio de $425.000 pesos colombianos, incluyendo tasas e impuestos. Esto se tiene en cuenta en la temporada en la que los vuelos están programados, periodo donde se suelen concentrar bastantes viajes internacionales y nacionales gracias a las vacaciones que muchas familias colombianas tienen en esta época.

Expectativas en el impacto de la región

De acuerdo con la directora ejecutiva de ProBarranquilla, Vicky Osorio, la nueva apertura de vuelo directo entre Barranquilla y Aruba refleja el deseo de atraer nuevos turistas y visitantes en la zona gracias a las nuevas conexiones aéreas que se están forjando, permitiendo reforzar la imagen de Barranquilla en el ámbito de turismo.

Otros funcionarios que se pronunciaron al respecto fueron la representante autoridad de turismo de Aruba, Claudia Delgado, quien destacó las múltiples opciones de turismo que se pueden concretar con esta futura apertura: “Podemos hacer turismo de reuniones, podemos hacer turismo de wellness o salud, tenemos turismo de aventura, turismo responsable. Los pasajeros que vienen hacia Barranquilla van a conocer una ciudad absolutamente industrializada, con una proyección empresarial supremamente fuerte”.