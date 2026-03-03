Estos son los requisitos que deben cumplir los colombianos que quieran ingresar a Aruba en 2026

Aruba se ha consolidado entre los destinos preferidos de los viajeros de todo el mundo. Conocida como ‘la isla feliz’, es un lugar en el Caribe que combina una serie de atractivos que lo hacen imperdible.

Ofrece una combinación de clima agradable con infraestructura de alta calidad y encantos naturales que lo convierten en un paraíso de gran relevancia. Una de sus características es que ofrece sol casi todo el año, lo que la convierte en un destino confiable y de gran belleza. Destacan sus playas de arena blanca, como Eagle Beach y Palm Beach, que son reconocidas por su belleza y aguas cristalinas.

¿Cuáles son los mejores meses para visitar Aruba y disfrutar de sus encantos a menores precios y sin multitudes?

Además, Aruba destaca por su diversidad cultural, hospitalidad y seguridad, factores clave para el turismo internacional. Gracias a su conectividad aérea, su amplia oferta hotelera y su enfoque sostenible, esta isla se ha consolidado como uno de los destinos más importantes y competitivos del Caribe.

Aruba es un buen destino y está en el radar de los colombianos. Foto: Getty Images

Allí llegan viajeros de todo el mundo y los colombianos hacen parte de los amantes de este destino que les exige los siguientes requisitos para evitar complicaciones durante el viaje.

Requisitos para colombianos

Pasaporte cuya fecha de vencimiento sea superior a la finalización de la estadía. Este documento puede ser electrónico o de lectura mecánica. Es fundamental que el pasaporte esté en buen estado y tenga al menos una página en blanco para los sellos de entrada y salida.

Tiquete de ida y regreso que garantiza que el viajero permanecerá por un tismpo determinado.

Si la reserva es en un hotel, se deben presentar los comprobantes de la misma.

Recursos económicos suficientes para la permanencia durante el viaje, los cuales se calculan entre 75 y 150 dólares al día por cada viajero, dependiendo de si la persona se queda en residencia privada o se hospeda en hotel.

En caso de alojarse en residencia privada de familiares o amigos en Aruba y no tener recursos financieros suficientes para la permanencia, es necesario poseer una Carta de Garantía emitida por el Departamento de Legislación y Asuntos Jurídicos.

Eagle Beach en Aruba. Foto: Getty Images

A los colombianos que lleguen a Aruba se les exige completar la tarjeta de embarque/desembarco de Aruba (ED-Card) antes de la llegada. Este es un requisito obligatorio para todas las personas, incluidos los bebés y niños.

Este es un requisito obligatorio para todas las personas, incluidos los bebés y niños. Vacuna de fiebre amarilla aplicada, al menos, diez días antes del viaje.

Cuota de sostenibilidad para los visitantes que lleguen a la isla por vía aérea. Este requisito se estableció a partir del primero de julio de 2024.

Es importante saber que los colombianos no requieren visa de turismo para ingresar a esta isla del Caribe, donde puede permanecer por 30 días, pero si el viajero busca entrar por motivos de residencia, trabajo, negocios y estudios, entre otros, deberá asesorarse correctamente antes de solicitar la extensión de permanencia en este destino.