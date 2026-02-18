Aruba, conocida como ‘la isla feliz’, es uno de los destinos más apetecidos del Caribe, gracias a la variedad de experiencias que ofrece para los turistas. Sus playas paradisíacas, la posibilidad de practicar deportes acuáticos, recorrer senderos naturales y disfrutar de propuestas culturales la convierten en un lugar ideal para un viaje de vacaciones.

Además, está lejos de la zona de huracanes, lo que garantiza un clima cálido y estable durante todo el año, facilitando la llegada de viajeros de todo el mundo. Sus playas, estratégicamente ubicadas, ofrecen vistas privilegiadas y aguas cristalinas que invitan al descanso y la contemplación.

Aruba apuesta por un turismo responsable y sostenible; lo que hay que saber para ser “un huésped especial”

Si bien se trata de un destino que se puede visitar en cualquier época del año, debido a que el clima es normalmente cálido, con una temperatura promedio de 28 °C, lo cierto es que si se quieren obtener menores costos y pasar unos días alejados de aglomeraciones, lo mejor es hacerlo en temporada baja, la cual se registra de mediados de abril a mitad de diciembre.

Aruba es uno de los lugares paradisíacos del Caribe para visitar en unas vacaciones. Foto: adobestock

En los otros meses, es decir, en temporada alta, llegan a la isla muchos visitantes que quieren escapar del frío para buscar calor y sol. En esta época, de diciembre a abril, los precios de los hoteles son más altos y es necesario reservar con mucha antelación, según indica el portal Visit Aruba.

Finales de verano, una opción

De acuerdo con la mencionada fuente, hay un momento del año que también puede resultar una opción para llegar a este mágico destino y es a finales de verano, en el mes de septiembre. En esa época, los vientos alisios se reducen y la temperatura sube ligeramente. Esto aumenta la sensación térmica, así que si al viajero le gusta el calor, es el momento perfecto para visitar la isla, ya que hay menos gente y se ofrecen ofertas especiales de viaje.

La encantadora isla del Caribe que espera un año récord en materia turística, estas son las razones

Por el contrario, para quienes no tienen inconvenientes con los costos o con las multitudes, una alternativa es planear las vacaciones en torno a alguno de los tantos eventos que ofrece Aruba.

Aruba, la isla feliz. Foto: Getty Images

Durante el año, la isla realiza varios festivales de música y una época muy popular para visitar Aruba es el Carnaval, que se celebra entre enero y marzo y ofrece semanas de festividades, desfiles y concursos.

La mencionada fuente señala otro aspecto a tener en cuenta y son los días de llegada y salida de la isla, pues hay algunos de ellos en los que el aeropuerto suele estar más concurrido. Esto ocurre particularmente de viernes a domingo, por lo que, si se viaja durante el fin de semana, lo recomendable es llegar al aeropuerto al menos tres horas antes de la hora de salida. Dicho esto, el viajero quiere evitarse largas filas y aglomeraciones en la terminal aérea; lo mejor es programar la llegada y salida entre lunes y jueves.