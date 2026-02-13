La encantadora isla del Caribe que espera un año récord en materia turística, estas son las razones

El sector turístico de Puerto Rico inició 2026 con un crecimiento exponencial en la demanda, consolidando la tendencia alcista registrada el pasado año. Según los últimos datos de Civitatis, la plataforma de venta de actividades en español, las reservas de tours y experiencias en la isla mantienen un ritmo de crecimiento extraordinario en este primer trimestre, impulsadas por la reciente exposición global del artista Bad Bunny en el Super Bowl y su éxito en los Grammy.

Tras su actuación en el intermedio del evento deportivo el pasado 8 de febrero y la obtención del galardón a Mejor Álbum del Año con un trabajo íntegramente en español, el interés por el destino caribeño se ha disparado.

Este dinamismo responde a una tendencia que, si bien comenzó a gestarse hace años con la eclosión internacional del artista, ha alcanzado un nuevo hito en este inicio de 2026: el volumen de reservas contabilizado durante estos dos primeros meses ya supera las métricas alcanzadas en el mismo periodo del ejercicio anterior, consolidando un crecimiento sostenido que sitúa a la isla en niveles récord de actividad.

La compañía señala que, si bien 2025 cerró con un incremento de reservas del 234 % respecto al ejercicio anterior, las previsiones para este 2026 apuntan a una consolidación de la isla como “destino tendencia” para el viajero internacional.

Según los últimos datos de Civitatis, los dos primeros meses del año, las reservas de tours y actividades en Puerto Rico se han quintuplicado respecto al mismo periodo del año anterior, un crecimiento que confirma el fuerte impulso del destino y anticipa que la isla se consolidará en 2026 como uno de los destinos predilectos para los viajeros que buscan combinar naturaleza, cultura y experiencias auténticas

La isla del Caribe que tuvo una fuerte caída en el turismo en 2025; estas son las razones

San Juan y la cultura pop

Este auge turístico actual de Puerto Rico combina el tradicional producto de sol y playa con una fuerte demanda de experiencias vinculadas a la identidad local y la cultura pop.

San Juan se sitúa como el epicentro de esta actividad, siendo el free tour por la capital la experiencia más demandada en la plataforma en lo que va de año. Junto a los recorridos históricos, los viajeros muestran una preferencia creciente por actividades que conectan con la escena musical y social de la isla.

Bad Bunny en su presentación en el Superbowl. Foto: AP

Las clases de salsa al aire libre y las rutas por barrios emblemáticos han ganado peso frente a las excursiones puramente naturales, reflejando un cambio en el perfil del turista, que busca ahora una conexión “más inmersiva y cultural” con el destino.

Pese al empuje del turismo cultural, el inventario de actividades de naturaleza sigue registrando cifras récord. Entre las diez experiencias más reservadas en este inicio de 2026 destacan las excursiones en catamarán a la isla de Culebra, el paseo en barco a Icacos y los recorridos por el Parque Nacional El Yunque, que incluyen la visita a las lagunas bioluminiscentes.

Dos islas paradisíacas del Caribe colombiano ideales para desconectarse y contemplar paisajes fascinantes

Otras actividades con alta rotación en la plataforma incluyen el tour en kayak por la Laguna Grande, en Fajardo; las visitas guiadas por la ciudad de Ponce y el snorkel en arrecifes caribeños. Esta combinación de activos patrimoniales y naturales ha permitido a Puerto Rico diversificar su oferta y reducir la estacionalidad del destino.

Isla Culebra en Puerto Rico Foto: Getty Images/iStockphoto

Catalizador que trasciende lo musical

Desde Civitatis subrayan que el fenómeno mediático del artista puertorriqueño ha actuado como un “catalizador” que trasciende lo musical para convertirse en un motor económico directo para la isla. La proyección internacional de los últimos días ha generado un pico de tráfico en la búsqueda de servicios en destino que, según las estimaciones actuales, se mantendrá durante todo el primer semestre del año.

Este escenario refuerza la posición de Puerto Rico como un mercado estratégico dentro del Caribe, capaz de competir con destinos tradicionales gracias a una propuesta de valor que une el entretenimiento global con la gestión de experiencias locales.

*Con información de Europa Press