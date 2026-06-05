La antigua base militar que vuelve a cobrar relevancia en medio de las tensiones entre EE. UU. y Cuba

Una antigua base ubicada en Puerto Rico podría convertirse en uno de los puntos estratégicos desde donde Estados Unidos proyectaría operaciones hacia Cuba, en medio del aumento de las tensiones entre ambos países tras las recientes acusaciones contra el exdictador Raúl Castro.

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Se trata de la Base Naval de Roosevelt Roads, situada en la localidad de Ceiba, en la costa oriental de Puerto Rico. Esta instalación fue una de las principales plataformas utilizadas durante la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro a comienzos de este año.

La base comenzó a construirse en 1940, cuando la expansión de la Alemania nazi en Europa llevó a Washington a reforzar su presencia militar en el Caribe. Durante décadas se consolidó como uno de los principales enclaves estratégicos de Estados Unidos en la región.

Con una extensión cercana a las 3.500 hectáreas, Roosevelt Roads cuenta con dos pistas de aproximadamente tres kilómetros de longitud, capaces de recibir simultáneamente aeronaves de combate, transporte militar y aviones de apoyo logístico.

Varias aeronaves de combate y apoyo fueron desplegadas en la base durante la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Foto: Captura X @RapidReport2025

Además de su infraestructura aérea, dispone de hospital, escuelas, viviendas, plantas de tratamiento y una extensa red de carreteras internas, características que le permiten operar como una instalación prácticamente autosuficiente durante despliegues prolongados.

Su ubicación constituye uno de sus mayores activos estratégicos. Roosevelt Roads se encuentra a unos 1.700 kilómetros de La Habana, distancia que la sitúa dentro del radio de acción de gran parte de las aeronaves militares modernas y le permite servir como punto de apoyo para operaciones aéreas, logísticas y de reabastecimiento en el Caribe.

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La Marina de Estados Unidos cerró oficialmente la base el 31 de marzo de 2004 como parte de un proceso de reorganización de sus instalaciones militares. Tras su clausura, buena parte de la infraestructura pasó a manos de entidades civiles de Puerto Rico y permaneció con actividad limitada durante casi dos décadas.

Sin embargo, las operaciones militares se reanudaron el 14 de noviembre de 2025. Desde entonces, la instalación ha recibido diversos despliegues, incluidos cazas F-35 que participaron en la operación contra Maduro.

Actualmente, la presencia aérea permanente en la base se limita a varias aeronaves Osprey Foto: Anadolu via Getty Images

De acuerdo con el medio local El Nuevo Día, de las numerosas aeronaves desplegadas durante la operación en Venezuela, actualmente solo permanecen en la isla nueve aeronaves Osprey. No obstante, la relevancia estratégica de Roosevelt Roads no depende únicamente de los activos que alberga de manera permanente.

Tras permanecer cerca de dos décadas con actividad limitada, parte de sus instalaciones todavía requeriría labores de restauración y adecuación para soportar operaciones militares de gran escala.

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Aun así, algunos indicios apuntan a un posible incremento de la actividad militar en la zona durante los próximos meses. “La última comunicación que tuve es que ahora en agosto viene un batallón mucho más grande del que ha venido, pero es entre agosto o septiembre. Están buscando residencias, hospederías”, afirmó el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera, en El Nuevo Día.

Su infraestructura y ubicación le permiten funcionar como un centro seguro de apoyo logístico, mantenimiento y reabastecimiento para fuerzas desplegadas en distintos puntos del Caribe, una capacidad que mantiene a Roosevelt Roads como una instalación de alto valor estratégico para las operaciones estadounidenses en la región.