La sorpresiva revelación de Putin sobre contactos con EE. UU. para una operación militar en Cuba

El presidente Vladimir Putin informó este jueves que Rusia y Estados Unidos han sostenido intercambios diplomáticos relacionados con la situación de Cuba.

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La isla caribeña, que atraviesa actualmente restricciones en el suministro de petróleo derivadas de medidas impuestas por Washington, fue calificada por el mandatario ruso como una “nación aliada”.

Si bien Putin confirmó la existencia de estos contactos diplomáticos, prefirió no profundizar en los detalles ni revelar información específica sobre los temas abordados durante dichas conversaciones.

“¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo", dijo Putin durante una reunión con representantes de las principales agencias de noticias a nivel mundial, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

El presidente ruso Vladimir Putin (derecha) saluda al presidente cubano Miguel Díaz-Canel (derecha) en el Gran Palacio del Kremlin el 2 de noviembre de 2018 en Moscú, Rusia. Foto: Getty Images

Las declaraciones se conocieron días después de que altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba se reunieran en Guantánamo, en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países por la amenaza del presidente Donald Trump de tomar el poder de la isla.

El encuentro se produjo en la base que tiene Estados Unidos en el extremo suroriental de la isla comunista.

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo, viceministro de Fueras Armadas Revolucionarias y jefe de su Estado Mayor, “para un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado que publicó en X.

Esta foto publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba Foto: AFP

El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba destacó que “ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro” y acordaron “mantener comunicación entre ambos mandos militares”, según un breve comunicado divulgado en Facebook.

El presidente Trump ha multiplicado sus amenazas contra Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida (sureste), y a la que considera “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos, sobre todo por sus relaciones con Rusia, China e Irán.

Por su parte, canciller cubano, Bruno Rodríguez, pidió a la comunidad internacional ayuda urgente para evitar un desastre en la isla, que está bajo bloqueo energético de Estados Unidos, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

“Hago un llamado a la comunidad internacional para que se movilice para evitar una catástrofe humanitaria que podría imponerse por la vía de las armas o por el bloqueo de combustible”, dijo Rodríguez.

“Ha llegado el momento de la solidaridad hacia Cuba”, agregó.

Con información de AFP*