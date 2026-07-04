El inesperado mensaje que envió Vladimir Putin a Donald Trump por la celebración del 4 de julio en EE. UU.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha felicitado este sábado, a Estados Unidos por el 250º aniversario de su independencia y ha recordado el apoyo de Rusia a la secesión de las trece colonias norteamericanas en el “hito de la historia mundial” que supuso la Declaración de Independencia.

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“Rusia extendió su apoyo inequívoco a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del yugo británico”, ha resaltado Putin en un mensaje dirigido a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Putin ha recordado las “importantes páginas” de las relaciones bilaterales entre los dos países durante estos dos siglos y medio de historia, como la colaboración en las dos guerras mundiales y la “liberación de la humanidad de los horrores del nazismo”.

Vladimir Putin. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kr

Asimismo, ambas partes colaboraron para “dar forma a los cimientos del orden mundial contemporáneo” y hoy en día “son las potencias nucleares más grandes”, con “una responsabilidad especial para mantener la seguridad y estabilidad internacionales”.

“Confío en el establecimiento de unas relaciones constructivas, equitativas y mutuamente beneficiosas” entre Moscú y Washington “por nuestros pueblos y también por toda la comunidad internacional”.

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“Donald, te deseo a ti y a tus seres queridos salud, bienestar y todos los éxitos y deseo felicidad y prosperidad a todos los ciudadanos de Estados Unidos”, dijo Putin ya en un tono más personal.

Por otra parte, la Embajada rusa en Washington, ha recordado que a día de hoy los dos países “no tienen divisiones ideológicas de fondo” y sus dos líderes “tienen una excelente química personal” por su “defensa de los valores tradicionales de la familia y la religión, la soberanía del estado-nación y enfrentada al ‘orden basado en normas’ liberal-globalista que domina la Europa moderna”.

🇷🇺🇺🇸 Happy 250 Anniversary, America!



🔹Since the birth of this nation on the 4th of July, 1776 Russia stood together being not only sympathetic to the Americans fighting for their freedom, but also instrumental in supporting former 13 colonies in the War for Independence against… pic.twitter.com/d6AjY1dkrD — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) July 4, 2026

“Rusia y Estados Unidos podrían y deberían coexistir constructivamente para construir una asociación económicamente viable y mutuamente respetuosa e igualitaria”, ha concluido la misión diplomática.

“Hubo días tan gloriosos en las relaciones entre nuestros países como la camaradería en armas durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la prolongada política de no reconocimiento (hasta 1933) de la Unión Soviética precedida por la intervención militar de EE.UU. en la Rusia revolucionaria”, dice el texto.

“Pero incluso en los peores años de la Guerra Fría, Moscú y Washington, conscientes de su responsabilidad por la paz y la seguridad mundiales, encontraron formas de evitar el enfrentamiento”, concluyó el comunicado de la embajada rusa.