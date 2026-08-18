La mitad del petróleo de Venezuela está yendo a Estados Unidos, según reveló el gobierno Trump

Estados Unidos se ha convertido en el principal destino del petróleo venezolano. Así lo aseguró este martes el subsecretario de Energía estadounidense, Kyle Haustveit, quien dijo que alrededor de la mitad de la producción de crudo de Venezuela está llegando actualmente a refinerías estadounidenses.

Durante un evento energético en Houston, Texas, Haustveit señaló que en los últimos dos meses más de 500.000 barriles diarios de petróleo venezolano han sido enviados a Estados Unidos, una cifra que representa cerca de la mitad de la producción total del país sudamericano, estimada en 1,25 millones de barriles por día.

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Haustveit destacó además que Estados Unidos respetará la “santidad de los contratos”, en referencia a los acuerdos firmados con compañías que operan en Venezuela y a los esfuerzos para incrementar la producción petrolera del país.

EE. UU. sigue realizando compras de petróleo venezolano. Foto: Bill Ross / Getty Images - Alex Wong / Fotógrafo de plantilla / Getty Images

La cifra coincide con estimaciones previas presentadas por funcionarios energéticos estadounidenses. En junio, el secretario de Energía, Chris Wright, había indicado que cerca de la mitad de las exportaciones venezolanas ya tenían como destino Estados Unidos y que ese porcentaje incluso podría aumentar en los próximos meses.

Las declaraciones del funcionario llegan en medio del giro en la relación entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro. Antes de las sanciones impuestas en 2019, Estados Unidos era el principal comprador del petróleo venezolano. Sin embargo, las restricciones financieras y comerciales obligaron a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a redirigir gran parte de sus exportaciones hacia Asia, especialmente China.

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El petróleo venezolano, que siempre ha estado caracterizado por ser pesado y con alto contenido de azufre, resulta especialmente atractivo para varias refinerías estadounidenses ubicadas en la costa del golfo de México, diseñadas durante décadas para procesar este tipo de crudo y que podrían ver sus ganancias aumentar con los acuerdos con el régimen venezolano.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

Según el mismo presidente Donald Trump, la presidenta interina, “Delcy (Rodríguez) ha estado haciendo un trabajo fantástico”, asegurando que “la cantidad de petróleo que está saliendo de Venezuela ahora mismo, incluso antes de que todas las grandes compañías se dispongan a ir allí”, comentó el mandatario, que aseguró que el territorio era “muy fértil”.

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El Gobierno en Washington se muestra satisfecho con la colaboración de la administración interina venezolana, en especial en cuanto al sector petrolero, en medio de la crisis en el Golfo y la guerra con Irán, que ha llevado al precio del crudo a precios muy elevados, por lo que ha buscado alternativas en otras partes del mundo.