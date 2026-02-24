Mundo

Donald Trump habló en su discurso sobre los envíos de petróleo desde Venezuela, al que llama “amigo y socio”

El mandatario destacó los millonarios envíos de barriles de petróleo que han sido recibidos en un acuerdo con el gobierno de Delcy Rodríguez.

Redacción Mundo
24 de febrero de 2026, 9:34 p. m.
Donald Trump desde su discurso del Estado de la Unión.
Donald Trump desde su discurso del Estado de la Unión. Foto: AP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió a respaldar su política energética y de petróleo desde su discurso del Estado de la Unión en el Capitolio en Washington, donde hizo mención a la relación que tiene el gobierno estadounidense con la administración interina de Delcy Rodríguez.

“Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo”, manifestó el presidente estadounidense.

“La producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios”, añadió el republicano, como muestra de lo que considera su éxito económico, algo que ha sido impulsado por la llegada del crudo venezolano a raíz del acuerdo que mantiene Washington con el régimen chavista, el cual ha respaldado el envío de los barriles de petróleo.

El ejército estadounidense derrocó y sacó de Caracas al dictador venezolano Nicolás Maduro, quien ahora está detenido en una cárcel de Nueva York donde enfrenta cargos de narcotráfico. Después de ese operativo, Trump anunció que Venezuela vendería entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a su país.

Donald Trump
Donald Trump habló sobre los envíos petroleros desde Venezuela. Foto: AP

A raíz de su discurso del Estado de la Unión, es la primera vez que se habla de una cantidad superior a la que Trump había anunciado en su día. “Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston”, dijo el mandatario hace apenas cuatro días.

“Hemos oído hablar sobre Venezuela... tienen mucho petróleo. Nosotros también, pero los estamos ayudando mucho”, agregó el mandatario ante sus seguidores la semana pasada, donde evitó referirse directamente a Delcy Rodríguez o a cualquier miembro del gobierno interino del vecino país.

🔴 EN VIVO | Donald Trump hoy: el presidente habla sobre el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas: “Este será un año para celebrar a nuestro país”

En otros apartados que se dieron a conocer con anterioridad, el mandatario también menciona los desafíos y logros en materia de seguridad para su país, no solo desde la política interna, sino desde lo regional, donde destaca su política antidrogas y contra el narcoterrorismo.

Donald Trump
Donald Trump destacó la política petrolera de los Estados Unidos. Foto: AP

“Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera”, dice Trump, según este texto avanzado por la Casa Blanca.

Entran en vigor los nuevos aranceles globales de Donald Trump. Hay sorpresa por los porcentajes

“Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios cárteles de la droga”, advierte el texto parcial que se dio a conocer desde la Casa Blanca hacia la AFP.

