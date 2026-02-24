Mundo

Entran en vigor los nuevos aranceles globales de Donald Trump. Hay sorpresa por los porcentajes

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegales los gravámenes, el mandatario firmó su regreso con una nueva base legal.

Redacción Mundo
24 de febrero de 2026, 10:50 a. m.
Socios comerciales clave de Estados Unidos, como la Unión Europea y Reino Unido, afirmaron estar preparando sus respuestas a la escalada de Trump.
Socios comerciales clave de Estados Unidos, como la Unión Europea y Reino Unido, afirmaron estar preparando sus respuestas a la escalada de Trump. Foto: AFP

Estados Unidos empezó a aplicar este martes un nuevo arancel a las importaciones por decisión del presidente Donald Trump, quien está dispuesto a mantener su agenda proteccionista tras el revés de la Corte Suprema.

Trump anunció el pasado viernes, luego de la sentencia del alto tribunal contra su política comercial, que no iba a bajar la guardia y que los aranceles que imponía serían reemplazados por un gravamen generalizado del 10 %. Durante el fin de semana dijo que los aumentaría al 15 %.

Los aranceles globales iniciaron ​​este martes con una tasa del 10 %, aunque el presidente Trump dijo durante el fin de semana que comenzarían con el 15 %. Estos derechos aduaneros tienen como objetivo combatir “los grandes y graves déficits de la balanza de pagos”, según la Casa Blanca.

Este nuevo arancel solo tiene una duración de 150 días, a no ser que el Congreso lo extienda. El arancel general no cubre la inmensa parte de los productos procedentes de Canadá y México, en virtud del acuerdo de libre comercio entre los tres países.

Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema son conservadores.
La Corte Suprema de Justicia dio su negativa a los aranceles de Donald Trump. Foto: Getty

Según se dio a conocer, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos envió un memorando informando a los importadores que la tasa sería del 10 % al principio y que se aplicaría a “todos los países por un período de 150 días, a menos que estén específicamente exentos”, a partir de las 12:01 a. m. del martes.

Sobre la discrepancia de los porcentajes con los anunciados por el presidente, la Casa Blanca aseguró que, si bien el arancel global comenzará en el 10 %, la administración está trabajando para elevarlo al 15 % en una orden aparte que Trump deberá firmar, pero que no se sabe cuándo ocurrirá.

Las importaciones de ciertos productos como automóviles y acero sí pueden ser gravadas a voluntad del Gobierno, según concedió en el fallo la Corte Suprema en una votación de 6 a 3. Pero en su decisión, el alto tribunal declaró ilegal una gran parte de los aranceles y desautorizó al presidente la potestad de aplicarlos y modificarlos como quisiera invocando razones de emergencia nacional.

Estados Unidos fue abriendo progresivamente sus fronteras a las importaciones desde los años 1980, una política que Trump juzgó errónea porque a su juicio no tuvo suficientes contrapartidas de sus principales socios comerciales, como Japón, la Unión Europea o China.

El presidente Donald Trump habla durante un desayuno con la Asociación Nacional de Gobernadores en el Comedor de Estado de la Casa Blanca.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Al mismo tiempo que aplicaba esos aranceles, el gobierno Trump fue negociando a lo largo de 2025 nuevos tratados comerciales con países como Corea del Sur o India. El Tratado de Libre Comercio T-MEC con Canadá o México debe ser renegociado este año.

Trump se ha mostrado muy enojado desde el viernes con la decisión de la Corte Suprema, porque a su juicio le quita herramientas de presión no solamente económica, sino también diplomática.

La Casa Blanca tuvo que rectificar, por ejemplo, el decreto presidencial 14380 del 29 de enero, por el que aplicaba aranceles especiales a los países que suministraran petróleo a Cuba, invocando razones de “seguridad nacional”.

El gobierno Trump ya trabaja a toda máquina para buscar un esquema arancelario más estable, porque Trump ha dejado claro que los derechos aduaneros se van a quedar mientras él sea presidente. No tan claro está el destino de hasta 170.000 millones de dólares que Estados Unidos ha recaudado hasta la fecha.

*Con información de AFP.

