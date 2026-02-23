El mercado estaría cansado de los aranceles de Trump, dicen algunos analistas. Anuncios ya no producen tanto efecto

¿Quién le copia ya a la política arancelaria de Donald Trump? A fuerza de repetir los anuncios de que habrá aranceles para esta o para aquella nación, si no hace esto o lo otro, ya el impacto, principalmente sobre la inflación, estaría dándose por descontado en los mercados.

Así lo estima Felipe Campos, gerente de estrategia e inversión en la firma Alianza Valores, quien, sin embargo, advierte que su análisis en ese sentido podría terminar siendo optimista en relación con el efecto que en definitiva termine dándose en la realidad.

A juicio del experto, la política arancelaria de Trump se habría vuelto tan normal que el mercado ya no estaría reaccionado, como era lo habitual cuando surgían sus mensajes intempestivos, como ocurrió en 2025, cuando empezó lo que el mercado asumió como “guerra arancelaria”. Incluso, en el 2017, durante el primer mandato del actual presidente de Estados unidos, también hubo coletazo, proveniente de la política arancelaria.

Felipe Campos Gte. de Inversión de Alianza Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La hipótesis del gerente de inversión de Credicorp surge luego de la decisión de la Corte Suprema del país de Trump, de declarar ilegal el uso de aranceles a partir de poderes de emergencia. Tras ello, el mandatario ultraconservador dijo que impondría aranceles más altos a los países que intenten sacar provecho del fallo de la Corte.

Al respecto, Campos mencionó lo que estaba ocurriendo este lunes en los mercados: “No están cayendo. Ya puede ser algo agotado, pues otra vez es la misma historia. Hoy no se tiene la misma foto de febrero del año pasado, cuando sí hubo incertidumbre de que el anuncio disparara la inflación”.

Amagues

No se puede olvidar el anuncio hecho por Trump en abril de 2025, cuando dijo que impondría un arancel del 125 % a China por tomar represalias contra Estados Unidos, aunque también anunció una pausa de 90 días en algunos aranceles.

Analistas económicos y políticos han puesto la lupa al comportamiento de Trump en su política arancelaria y señalan que los amagues, en muchos casos, terminan renegociándose y finalmente, no siendo aplicados. En parte, porque el presidente estadounidense es más “un negociador”, como empresario que es.

Aranceles y, acto seguido, negociación (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Foto: AFP

Una publicación de CNN, entre tanto, menciona a Trump como alguien que es fiel a su filosofía de nunca aceptar una derrota. De ahí la reacción ante la decisión de la Corte.

El elemento político no deja de aparecer en este escenario, pues ya los republicanos estarían promoviendo el cambio de rumbo en ese camino tomado por Trump, de anunciar aranceles por doquier, con el argumento de proteger la industria nacional.