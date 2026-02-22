Mundo

Gobierno de Estados Unidos afirma que los acuerdos comerciales se mantendrán pese al giro en los aranceles anunciado por Trump

Jamieson Greer confirmó conversaciones el sábado con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para tratar la situación.

Redacción Mundo
22 de febrero de 2026, 12:39 p. m.
El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Foto: AP

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró este domingo, 22 de febrero, en medio del escepticismo internacional generalizado, que todos los acuerdos comerciales bilaterales firmados por el país, incluido el pactado con la Unión Europea, seguirán vigentes.

Esto a pesar de los giros de los acontecimientos de los últimos días, tras el dictamen del Tribunal Supremo en contra de los aranceles originales del presidente Donald Trump y la represalia del mandatario estadounidense con la declaración de nuevos gravámenes.

Donald Trump anuncia aumento del arancel global que planea aplicar: subirá del 10 % al 15 %

“Vamos a respaldar estos acuerdos y esperamos que nuestros socios también lo hagan”, declaró Greer en comentarios a la cadena estadounidense CBS, sobre los pactos bilaterales acordados por Estados Unidos con la Unión Europea y otros países como China o Corea del Sur.

El alto tribunal invalidó el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), pero el presidente estadounidense ha proclamado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15 % por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el visto bueno del Congreso.

El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Foto: AP

“Llevo un año diciéndoles que, ganáramos o perdiéramos (en el Supremo), habría aranceles, y que el presidente iba a mantenerlos, y estos acuerdos han sido firmados con el litigio pendiente”, añadió.

Jamieson sostuvo que “la política no ha cambiado, sólo han cambiado las herramientas”, y citó el inicio de investigaciones por parte de la Administración sobre seguridad nacional o prácticas comerciales desleales, tal como lo permiten otros dos estatutos.

“Todavía no he oído a nadie que me diga: ‘El trato se cancela’. Quieren ver cómo se desarrolla esto. Estoy en conversaciones activas con ellos al respecto”, manifestó.

El mundo responde a la nueva sanción arancelaria de Trump, mientras la Corte Suprema acusa al presidente de EE. UU.

Greer confirmó conversaciones este sábado con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para tratar la situación. Sin embargo, la Comisión Europea sacó un comunicado este domingo en el que pide a Washington que deje bien claro sus próximos pasos y deja entrever que existen serias contradicciones entre los nuevos gravámenes y el acuerdo bilateral firmado.

“La situación actual no propicia un comercio y una inversión transatlánticos ‘justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos’, tal como acordaron ambas partes y se detalla en la Declaración Conjunta UE-EEUU de agosto de 2025”, señala la Comisión en un comunicado publicado este domingo.

“Un trato es un trato”, añade la Comisión Europea. “Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país cumpla los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos”, manifestó sobre unos aranceles que “cuando se aplican de forma impredecible, los aranceles son inherentemente disruptivos, socavan la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generan mayor incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales”.

*Con información de Europa Press

