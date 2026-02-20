Mundo

El mundo responde a la nueva sanción arancelaria de Trump, mientras la Corte Suprema acusa al presidente de EE. UU.

La airada decisión del mandatario se dio luego de que el ente derrocara su medida anterior.

Camilo Eduardo Velásquez

20 de febrero de 2026, 4:37 p. m.
Donald Trump recibió un golpe a su política arancelaria.
Donald Trump recibió un golpe a su política arancelaria.

La Corte Suprema de Estados Unidos arremetió contra Donald Trump y lo acusó de exceder su autoridad al imponer una serie de tarifas aduaneras que trastocan el comercio mundial, lo que generó la decisión del presidente norteamericano de decretar un arancel general del 10 %.

Donald Trump arremete contra la Corte Suprema de EE. UU. y anuncia nuevo arancel global del 10 %

La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció el viernes que Trump excedió su autoridad al imponer unos aranceles que trastocaron el comercio mundial. Lo anterior generó una airada reacción del presidente.

Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema son conservadores.
Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema son conservadores.

Mientras tanto, los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron con interés, pero con cautela, el importante revés judicial anunciado el viernes a la política arancelaria, que fue considerada en gran parte ilegal.

Reacciones internacionales a los aranceles de Trump

La Unión Europea declaró, a través de Olof Gill, portavoz de la Comisión: “Tomamos nota de la decisión y la estamos analizando atentamente”; añadió que espera “aclaraciones” del Gobierno estadounidense “sobre las que prevé tomar en respuesta a esta decisión”.

El fallo de la Corte Suprema podría frenar la implementación de un acuerdo comercial concluido a mediados del año pasado entre la UE y Washington, que permitía limitar al 15 % los aranceles aplicados por Estados Unidos a la mayoría de los productos europeos.

Eiffel Tower (Paris, France)
El vocero de país declaró a la agencia de prensa AFP.

El ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, replicó: “La decisión del Tribunal Supremo demuestra que estos famosos aranceles fueron, como mínimo, objeto de debate”.

También vimos que el déficit comercial estadounidense siguió siendo muy significativo el año pasado. Esto demuestra que podría no ser la solución milagrosa que se esperaba. Ahora veremos cuáles serán las consecuencias de todo esto”, añadió.

Fachada del Banco de Inglaterra, Threadneedle Street, City de Londres, Reino Unido
Desde Londres, se pronunciaron mediante un comunicado.

El gobierno británico respondió: “Trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para el Reino Unido y el resto del mundo”.

Un acuerdo con Washington permite a Londres beneficiarse de tasas arancelarias limitadas al 10 % sobre la mayoría de los productos británicos.

Nathan Phillips Square, corazón del centro de Toronto, Canadá
El representante canadiense respondió desde su cuenta de X.

Dominic LeBlanc, ministro canadiense encargado de la relación comercial con Estados Unidos, anunció desde su cuenta de X que la decisión de la Corte Suprema “refuerza la posición de Canadá”, según la cual estos aranceles son “injustificados”.

Recordó que Ottawa dialoga actualmente con Washington, ya que empresas canadienses se ven afectadas por los aranceles sectoriales, que repercuten en la economía.

Donald Trump lanzó una amenaza directa de 100% de aranceles a este país, si firma acuerdo comercial con China

Los llamados aranceles “recíprocos” afectan a Canadá en virtud del T-MEC, el tratado de libre comercio existente entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que el gobierno de Trump pretende revisar por completo en los próximos meses.

*Con información de AFP.

