Donald Trump habló sobre defensa de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

El mandatario estadounidense se refirió por primera vez a las declaraciones de la presidenta encargada tras la captura de Maduro.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 8:12 a. m.
Donald Trump, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.
Donald Trump, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue preguntado en pleno vuelo sobre su opinión a las declaraciones de Delcy Rodríguez en las que defiende la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

En una entrevista concedida por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a NBC News, quien fuera vicepresidenta de ese país aseguró que Nicolás Maduro es el presidente legítimo del país suramericano.

“Le puedo decir que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Le digo esto como abogada, que lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, dijo Rodríguez en plena entrevista.

Preguntado por ese tema en específico, Donald Trump aseguró que “probablemente ella tiene que decir eso”, y después especificó que “políticamente, quizás ella tiene que decir eso”.

Seguido a esta declaración, Trump insistió: "La relación con Venezuela… Está haciendo un gran trabajo, y entiendo completamente esa declaración“, dijo el presidente de Estados Unidos en el Air Force One.}

Por otro lado, el presidente estadounidense dijo que Cuba es una “nación fallida” y llamó a La Habana a hacer un acuerdo con Estados Unidos, aunque descartó una operación de cambio de régimen.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial.

Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidos derrocaría al gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo: “No creo que eso sea necesario”.

El presidente Donald Trump declaró que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha.

“Visitaré Venezuela”, dijo a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: “No lo hemos decidido”.

Golpe al chavismo: Delcy Rodríguez cerró entidades de la Presidencia creadas por Nicolás Maduro y Hugo Chávez

Trump ordenó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que acabó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la intervención más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega de Panamá en 1989.

Trump efectuó esas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Maduro, ahora a espera de juicio en Nueva York por narcotráfico.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

Preguntado sobre si reconocía a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la líder legítima en Venezuela, Trump respondió: “Ya lo estamos haciendo”.

Las relaciones con Venezuela son “tan buenas como uno podría desear”, declaró Trump. Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”, añadió.

Con información de AFP*



