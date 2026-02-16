Venezuela

Golpe al chavismo: Delcy Rodríguez cerró entidades de la Presidencia creadas por Nicolás Maduro y Hugo Chávez

La presidenta encargada tiene como objetivos realizar cambios ministeriales y una reforma de la legislación petrolera, entre otros movimientos.

Redacción Mundo
16 de febrero de 2026, 7:15 a. m.
Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, profundiza sus cambios en el régimen con la eliminación de siete programas sociales y organismos del chavismo, cuatro de ellos creados por el derrocado mandatario Nicolás Maduro, informó la prensa local el domingo.

Fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en una incursión militar el 3 de enero en Caracas, por lo que Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió el poder de forma temporal.

La presidenta interina tiene como objetivos realizar cambios ministeriales y una reforma de la legislación petrolera, así como impulsar una histórica ley de amnistía cuya aprobación se prevé para la próxima semana.

Delcy Rodríguez, Presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodríguez, Presidenta interina de Venezuela Foto: Getty Images

Hace un mes, designó al capitán Juan Escalona, escolta de Maduro, al frente del Despacho de la Presidencia, que lleva la agenda presidencial y sirve de nexo con los distintos organismos del Estado.

Una gaceta oficial, fechada el 9 de febrero y difundida por medios locales el domingo, muestra una “reorganización del funcionamiento” en esa cartera específica, con la eliminación de cinco programas sociales y dos entidades de coordinación e inteligencia del Estado.

Estados Unidos autoriza a Repsol y otras multinacionales a operar en Venezuela

Entre ellos, destaca el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 bajo el primer mandato de Maduro para unificar información sobre temas estratégicos como defensa, inteligencia y orden interno.

ONG denunciaban que, con su creación, se impusieron restricciones al acceso a la información en el país.

Gaceta publicada por el gobierno venezolano
Gaceta publicada por el gobierno venezolano Foto: X/@Ulul4r

Eliminó tres programas sociales conocidos como “misiones” creados durante el gobierno de Maduro. Los otros dos programas y un ente suprimidos se crearon y potenciaron con el mandato del popular fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Algunas funciones de los programas eliminados serán reasignadas a otro ministerio, apunta la gaceta oficial.

¿Donald Trump visitará Venezuela? Esta fue la sorpresiva respuesta del presidente de EE. UU.

Las numerosas misiones del chavismo van desde subsidios alimentarios y económicos hasta ayudas en salud, vivienda y educación, pensadas para paliar las necesidades de la población más vulnerable.

Estos programas han sido bandera primero de Chávez y luego de su sucesor, Maduro.

Diversas organizaciones independientes consideran, no obstante, que promueven la opacidad, la corrupción y la coacción social como parte del aparato represor del Estado.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), habla junto al presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024
Delcy Rodríguez (i), habla junto a Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024 Foto: AFP

Rodríguez impulsa modificaciones en el gobierno al tiempo que da un vuelco en la relación con Estados Unidos, rota desde 2019.

Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela tras la captura de Maduro, asegura tener una buena relación con la mandataria encargada.

El viernes, el presidente estadounidense dijo que Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”.

Con información de AFP*

