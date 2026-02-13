MUNDO

Estados Unidos autoriza a Repsol y otras multinacionales a operar en Venezuela

La licencia “autoriza las negociaciones y la celebración de contratos contingentes para ciertas inversiones en Venezuela”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
13 de febrero de 2026, 11:30 a. m.
El presidente Donald Trump se pronunció frente a los activos venezolanos.
El presidente Donald Trump se pronunció frente a los activos venezolanos. Foto: AP/Getty Images

Estados Unidos ha otorgado a Repsol el permiso para retomar sus actividades en Venezuela.

La denominada “General License No. 50” autoriza determinadas operaciones que, dentro del marco de las sanciones vigentes contra el país sudamericano, estarían prohibidas si involucran al Gobierno venezolano, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) o a compañías bajo su control.

Esta licencia no solo beneficia a la firma española, sino también a otras cuatro grandes empresas energéticas internacionales: BP, Chevron, Eni y Shell, que igualmente quedan facultadas para reanudar o ampliar sus proyectos en el sector petrolero venezolano.

Repsol es una de las empresas que operan en Venezuela
Repsol es una de las empresas que operan en Venezuela Foto: LightRocket via Getty Images

“Todas las transacciones” de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” de todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.

Mundo

Crece la expectativa: Rusia anuncia cuál será la fecha y el lugar de nuevas conversaciones con Ucrania

Mundo

Piloto de avión es capturado antes de despegar, tras ser acusado de dirigir red de explotación infantil

Mundo

Kim Jong-un elige sucesor y amenaza con una “terrible respuesta” tras aparición de dron en su territorio

Confidenciales

Confirman que Delcy Rodríguez visitará Colombia la próxima semana

Mundo

Secretario de Gobierno en Brasil disparó a sus dos hijos y se quitó la vida tras enterarse de infidelidad de su esposa: escribió una carta

Mundo

El portaviones más poderoso del mundo, desplegado para capturar a Maduro, se dirige hacia Irán

Mundo

“Explicar los desafíos de la guerra al mundo ha sido difícil”: Michel Oren, exembajador de Israel en Estados Unidos

Estados Unidos

“Solía inhalar cocaína de los asientos del inodoro”: secretario de Salud de EE. UU. asegura que no le teme a los gérmenes

Mundo

EE. UU. cerró por corrupción la oficina antidroga de un país de Latinoamérica

Estados Unidos

Donald Trump confirma una polémica decisión en contra del medioambiente: ecologistas se oponen fuertemente

Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.

Donald Trump dice que la relación de EE. UU. con Venezuela es “extraordinaria” y llena de elogios a Delcy Rodríguez

Con el derrocamiento, el 3 de enero, del dictador Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.

Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante “buques fantasma”, sometidos a sanciones.

Hoy PDVSA presenta niveles más altos de corrupción como parte de las estructuras de crimen organizado instaladas en el frágil Estado venezolano.
Hoy PDVSA presenta niveles más altos de corrupción como parte de las estructuras de crimen organizado instaladas en el frágil Estado venezolano. Foto: getty images

El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez acordó rápidamente negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.

Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.

Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.

Venezuela espera que el petróleo vuelva a ser su gran aliado para la reactivación económica.
Venezuela espera que el petróleo vuelva a ser su gran aliado para la reactivación económica. Foto: AFP

Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, que está muy decaído.

Con información de AFP*

Más de Mundo

El presidente Donald Trump se pronunció frente a los activos venezolanos.

Estados Unidos autoriza a Repsol y otras multinacionales a operar en Venezuela

Volodimir Zelenski y Vladimir Putin

Crece la expectativa: Rusia anuncia cuál será la fecha y el lugar de nuevas conversaciones con Ucrania

Piloto de avión es capturado antes de despegar tras ser acusado de dirigir red de explotación infantil

Piloto de avión es capturado antes de despegar, tras ser acusado de dirigir red de explotación infantil

PYONGYANG, NORTH KOREA- JUNE 19 (RUSSIA OUT) North Korean Supreme Leader Kim Jong Un speaks during a press confernce, June 19, 2024, in Pyongyang, North Korea. Russian President Vladimir Putin is in North Korea for a two-day diplomatic visit. (Photo by Contributor/Getty Images)

Kim Jong-un elige sucesor y amenaza con una “terrible respuesta” tras aparición de dron en su territorio

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez

Confirman que Delcy Rodríguez visitará Colombia la próxima semana

Los informes indican que había recibido videos de su esposa con otro hombre

Secretario de Gobierno en Brasil disparó a sus dos hijos y se quitó la vida tras enterarse de infidelidad de su esposa: escribió una carta

x

El portaviones más poderoso del mundo, desplegado para capturar a Maduro, se dirige hacia Irán

Michael Herzog

“Explicar los desafíos de la guerra al mundo ha sido difícil”: Michel Oren, exembajador de Israel en Estados Unidos

x

“Solía inhalar cocaína de los asientos del inodoro”: secretario de Salud de EE. UU. asegura que no le teme a los gérmenes

Las tensiones entre ambos países ha incrementado

Trump amenaza a Irán con consecuencias “muy traumáticas” si no llegan a un acuerdo

Noticias Destacadas