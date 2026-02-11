Mundo

Llega a Venezuela el primer alto funcionario del gobierno Trump. Esto se espera de su visita

La visita del secretario es la primera reunión de un miembro directo del gobierno Trump al vecino país desde la caída de Nicolás Maduro.

Redacción Mundo
11 de febrero de 2026, 6:11 a. m.
Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos.
Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Estados Unidos envió esta semana a Caracas a su secretario de Energía, Chris Wright, en una visita que marca un hito en la relación bilateral en materia petrolera. Se trata del viaje de más alto nivel de un funcionario de Washington centrado en política energética a Venezuela, quien es miembro de la OPEP, en casi tres décadas.

El desplazamiento ocurre justo después de que el Gobierno estadounidense emitiera una licencia general que autoriza nuevamente actividades de exploración y producción de petróleo y gas en el país sudamericano. La medida abre la puerta a una primera revisión directa del estado de la industria, en momentos en que Washington evalúa escenarios para su eventual reactivación.

De acuerdo con información de Reuters, Wright arribará este miércoles a la capital venezolana. Su agenda contemplaría reuniones con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, además de encuentros con otros funcionarios y representantes de empresas con intereses en el sector, entre ellas Chevron y la española Repsol.

Información en desarrollo…

