Delcy Rodríguez se reunió con el colombiano Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF

La presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes, 10 de febrero, una reunión con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas.

Durante la cita, la jefa de Estado encargada estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández; el vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Christiam Hernández, así como por el viceministro de Geopolítica de Hidrocarburos, Eduardo Ramírez.

Por parte de la CAF, participaron su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados; la secretaria general de la institución, Alejandra Claros; el jefe de Gabinete, Pablo Terrazas, y el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli, según el comunicado compartido por la presidencia de Venezuela.

“Actualmente, el organismo multilateral y el Estado venezolano mantienen esfuerzos conjuntos enfocados en el desarrollo social, la sostenibilidad y alianzas estratégicas con agencias de la ONU, destacando proyectos de seguridad alimentaria”, dice el texto.

De igual manera, la CAF consolida su permanencia en el país a través del fortalecimiento de la agenda cultural y la realización de actividades deportivas de gran alcance, entre ellas el emblemático Maratón CAF.

Sergio Díaz-Granados es un abogado y servidor público colombiano con una amplia trayectoria en el sector público, el ámbito internacional y el desarrollo económico de América Latina.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, cargo que asumió el 1 de septiembre de 2021.

Ha ocupado diversos cargos en la administración pública colombiana, entre ellos Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Viceministro de Desarrollo Empresarial y Presidente de las juntas directivas de Bancóldex y ProColombia.