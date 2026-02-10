Confidenciales

Delcy Rodríguez se reunió con el colombiano Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF

Díaz-Granados es abogado y ex ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Redacción Confidenciales
10 de febrero de 2026, 9:16 p. m.
Sergio Diaz-Granados y Delcy Rodríguez
Sergio Diaz-Granados y Delcy Rodríguez Foto: X/@presidencialve1

La presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes, 10 de febrero, una reunión con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas.

Durante la cita, la jefa de Estado encargada estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández; el vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Christiam Hernández, así como por el viceministro de Geopolítica de Hidrocarburos, Eduardo Ramírez.

Por parte de la CAF, participaron su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados; la secretaria general de la institución, Alejandra Claros; el jefe de Gabinete, Pablo Terrazas, y el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli, según el comunicado compartido por la presidencia de Venezuela.

“Actualmente, el organismo multilateral y el Estado venezolano mantienen esfuerzos conjuntos enfocados en el desarrollo social, la sostenibilidad y alianzas estratégicas con agencias de la ONU, destacando proyectos de seguridad alimentaria”, dice el texto.

De igual manera, la CAF consolida su permanencia en el país a través del fortalecimiento de la agenda cultural y la realización de actividades deportivas de gran alcance, entre ellas el emblemático Maratón CAF.

Sergio Díaz-Granados es un abogado y servidor público colombiano con una amplia trayectoria en el sector público, el ámbito internacional y el desarrollo económico de América Latina.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, cargo que asumió el 1 de septiembre de 2021.

Ha ocupado diversos cargos en la administración pública colombiana, entre ellos Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Viceministro de Desarrollo Empresarial y Presidente de las juntas directivas de Bancóldex y ProColombia.

