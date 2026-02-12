Donald Trump dice que la relación de EE. UU. con Venezuela es “extraordinaria” y llena de elogios a Delcy Rodríguez

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a manifestarse sobre la actualidad de la relación de Washington con el gobierno interino de Venezuela, actualmente liderado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Además, se refirió a las operaciones petroleras que se adelantan actualmente en el vecino país.

“Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido, por decirlo suavemente, ¡extraordinarias! Nos llevamos muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes. El petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano", manifestó el mandatario estadounidense.

Posteriormente, en su propia red social, el presidente estadounidense negó algunos rumores sobre los negocios petroleros en Venezuela. “Marco Rubio y todos nuestros representantes están haciendo un trabajo fantástico, pero hablamos solo por nosotros mismos y no queremos que haya confusión ni tergiversación”, dijo Donald Trump.

Información en desarrollo...