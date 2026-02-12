Delcy Rodríguez anuncia que “me han invitado a Estados Unidos” y asegura que está “contemplando ir allí”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en una entrevista con Meet the Press de NBC News que el caído dictador Nicolás Maduro sigue siendo “el presidente legítimo” del país y defendió su inocencia y la de la primera dama, Cilia Flores, mientras enfrenta cargos de narcotráfico en los Estados Unidos.

“Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogado: lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, declaró Rodríguez desde Caracas, en la que fue su primera conversación con un periodista estadounidense desde que asumió el cargo.

Aunque en los días posteriores a la captura de Maduro criticó la acción militar estadounidense, Rodríguez ha moderado su tono en las últimas semanas y ha buscado una relación de cooperación con Washington, a pesar de las críticas que han existido en su contra por sus posiciones mucho más cercanas con el gobierno de Donald Trump.

Durante la entrevista, confirmó que ha sido invitada a visitar Estados Unidos una vez que se consolide la cooperación bilateral. “Me han invitado a Estados Unidos… estamos contemplando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación”, señaló la mandataria interina de Venezuela en la entrevista con el medio estadounidense.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

La entrevista se produjo en medio de que Maduro se encuentra recluido en una cárcel federal en Nueva York tras su captura en la capital venezolana de Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos relacionados en su contra.

Rodríguez también defendió su propia autoridad. “Les puedo decir que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana”, afirmó, y agregó que su trabajo diario al frente del Ejecutivo es “muy, muy duro”.

Estas declaraciones se dieron en medio de la visita del secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, a Caracas esta semana revela ese acercamiento diplomático y coincide con la negociación de la distribución y explotación de las reservas petroleras venezolanas, un sector clave en la política bilateral.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

Wright, entrevistado también por NBC News, destacó el avance de la cooperación: “Ha sido una cooperación increíble… ha logrado enormes cambios positivos, incluyendo la modificación de la ley de hidrocarburos”, dijo, en referencia a las reformas legales impulsadas por el gobierno de Rodríguez en materia energética. El funcionario estadounidense agregó que ya se han vendido más de mil millones de dólares en petróleo venezolano y que se esperan ventas por otros cinco mil millones en los próximos meses.

La situación de la oposición sigue siendo un punto delicado. Durante la entrevista, Rodríguez rechazó dar un apoyo claro a la candidata opositora María Corina Machado, indicando que su regreso a Venezuela implicaría enfrentar cuestionamientos sobre sus posturas.

“En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones a Venezuela y por qué celebró las acciones de principios de enero”, cerro Rodríguez sobre la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de Paz.