El Instituto Nobel Noruego confirmó a través de un comunicado oficial divulgado por varias agencias de noticias que la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado fue filtrada de manera ilegal antes de su anuncio oficial.

El hecho se presentó luego de que se detectaran apuestas con grandes sumas que apuntaban a un acceso indebido a la información confidencial.

La cruzada por la democracia de María Corina Machado y otras seis noticias internacionales de la semana

Apuestas millonarias y una brecha sin responsables claros ponen en alerta al Comité Nobel

El Instituto Nobel Noruego confirmó oficialmente que la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado fue objeto de una filtración ilegal antes del anuncio oficial.

Las investigaciones internas no lograron esclarecer ni el origen de la filtración ni quién estuvo detrás de ella.

La revelación del Instituto hecha pública este 3 de febrero de 2026 a través de un comunicado oficial, constata que existieron “actores” capaces de obtener ilegalmente la decisión del Comité Nobel, a raíz de evidencia vinculada a movimientos financieros inusuales en plataformas de pronósticos.

Sin embargo, no se pudo determinar cómo se obtuvo la información ni si la filtración provino de agentes internos, externos, privados o estatales.

El Instituto Nobel Noruego confirmó que el anuncio del Nobel de la Paz 2025, otorgado a María Corina Machado, fue filtrado antes de hacerse oficial. Foto: AFP

El Instituto Nobel admite una filtración previa al anuncio y refuerza medidas de seguridad

La investigación se abrió tras un hecho poco habitual: pocas horas antes de que se anunciara el galardón, el nombre de Machado comenzó a dominar las apuestas en varias páginas web de pronósticos internacionales.

De acuerdo con los registros analizados por el Instituto Nobel, varias personas colocaron sumas de dinero “significativas” apostando a su favor, lo que disparó las probabilidades de que ella ganara el Nobel de la Paz, pese a que ni expertos ni medios de comunicación la veían como favorita.

Los movimientos financieros atípicos y el súbito incremento de las cotizaciones apuntaron a una filtración previa del resultado, lo que motivó la apertura formal de una investigación interna.

Según lo han registrado medios como 20 minutos, a pesar de la evidencia sobre las apuestas sospechosas, las conclusiones oficiales fueron claras en sus límites: no se pudo identificar ni el método exacto por el que la decisión fue filtrada ni la persona o entidad responsable.

El Instituto Nobel Noruego realizó verificaciones tanto en sus sistemas físicos como digitales, con la participación de expertos en seguridad, sin poder rastrear el punto de la brecha o establecer si algún actor estatal o privado accedió de forma indebida a la información.

En su comunicado, la institución confirmó la existencia de debilidades en sus sistemas de información y señaló que el Premio Nobel de la Paz atrae un interés internacional considerable, incluyendo de actores con “motivos no benévolos”.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, señaló que la filtración del Nobel de la Paz no necesariamente provino de fuentes internas.

Embajadora de EE. UU. en Caracas se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez para retomar las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca

Además, admitió que la investigación no logró resultados concluyentes.

Ante ello, el organismo anunció que reforzará su seguridad informática para proteger el proceso de selección, aunque sin detallar las medidas por razones de confidencialidad.

El caso ha abierto un debate sobre la credibilidad y la seguridad de instituciones históricas, luego de que apuestas millonarias previas al anuncio fueran un indicio clave de acceso indebido, pese a que no se identificó a los responsables.