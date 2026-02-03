Mundo

Filtración y apuestas millonarias sacuden al Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

El Instituto Nobel Noruego confirmó que la decisión fue conocida antes del anuncio oficial tras detectarse apuestas millonarias inusuales, aunque no se logró identificar al responsable ni el método de acceso indebido.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 1:02 p. m.
María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en medio de la polémica por una filtración previa al anuncio oficial.
María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en medio de la polémica por una filtración previa al anuncio oficial. Foto: AFP

El Instituto Nobel Noruego confirmó a través de un comunicado oficial divulgado por varias agencias de noticias que la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado fue filtrada de manera ilegal antes de su anuncio oficial.

El hecho se presentó luego de que se detectaran apuestas con grandes sumas que apuntaban a un acceso indebido a la información confidencial.

La cruzada por la democracia de María Corina Machado y otras seis noticias internacionales de la semana

Apuestas millonarias y una brecha sin responsables claros ponen en alerta al Comité Nobel

El Instituto Nobel Noruego confirmó oficialmente que la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado fue objeto de una filtración ilegal antes del anuncio oficial.

Las investigaciones internas no lograron esclarecer ni el origen de la filtración ni quién estuvo detrás de ella.

Estados Unidos

La ciudad que desafía a ICE: Minneapolis sorprende con una nominación al Nobel de la Paz 2026

Estados Unidos

Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

Mundo

Empresarios alertan al Senado de EE. UU. por “deterioro” en Colombia antes de la reunión Petro-Trump

Estados Unidos

Escándalo en la NFL por relación de copropietario de un equipo con el caso de Jeffrey Epstein

Estados Unidos

El sueño de jubilarse en América Latina: por qué cada vez más estadounidenses dejan su país para retirarse al sur

Mundo

“Todo depende de la actitud de Petro”: congresista norteamericano dio detalles del encuentro entre presidentes en la Casa Blanca

Mundo

A un mes de la caída de Maduro, ¿en qué ha cambiado la situación en Venezuela?

Estados Unidos

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; todo listo para el encuentro: empiezan a llegar miembros del Gobierno de EE. UU.

Mundo

Le aconsejan en vivo a María Corina Machado entregar el Nobel de Paz a Donald Trump; advierten lo que hará si no se lo da: “Me preocupa”

Política

Presidente Gustavo Petro dice que “mi Nobel de Paz es Pepe Mujica”, tras nominación al premio Right Livelihood

La revelación del Instituto hecha pública este 3 de febrero de 2026 a través de un comunicado oficial, constata que existieron “actores” capaces de obtener ilegalmente la decisión del Comité Nobel, a raíz de evidencia vinculada a movimientos financieros inusuales en plataformas de pronósticos.

Sin embargo, no se pudo determinar cómo se obtuvo la información ni si la filtración provino de agentes internos, externos, privados o estatales.

María Corina Machado
El Instituto Nobel Noruego confirmó que el anuncio del Nobel de la Paz 2025, otorgado a María Corina Machado, fue filtrado antes de hacerse oficial. Foto: AFP

El Instituto Nobel admite una filtración previa al anuncio y refuerza medidas de seguridad

La investigación se abrió tras un hecho poco habitual: pocas horas antes de que se anunciara el galardón, el nombre de Machado comenzó a dominar las apuestas en varias páginas web de pronósticos internacionales.

De acuerdo con los registros analizados por el Instituto Nobel, varias personas colocaron sumas de dinero “significativas” apostando a su favor, lo que disparó las probabilidades de que ella ganara el Nobel de la Paz, pese a que ni expertos ni medios de comunicación la veían como favorita.

Los movimientos financieros atípicos y el súbito incremento de las cotizaciones apuntaron a una filtración previa del resultado, lo que motivó la apertura formal de una investigación interna.

Según lo han registrado medios como 20 minutos, a pesar de la evidencia sobre las apuestas sospechosas, las conclusiones oficiales fueron claras en sus límites: no se pudo identificar ni el método exacto por el que la decisión fue filtrada ni la persona o entidad responsable.

El Instituto Nobel Noruego realizó verificaciones tanto en sus sistemas físicos como digitales, con la participación de expertos en seguridad, sin poder rastrear el punto de la brecha o establecer si algún actor estatal o privado accedió de forma indebida a la información.

En su comunicado, la institución confirmó la existencia de debilidades en sus sistemas de información y señaló que el Premio Nobel de la Paz atrae un interés internacional considerable, incluyendo de actores con “motivos no benévolos”.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, señaló que la filtración del Nobel de la Paz no necesariamente provino de fuentes internas.

Embajadora de EE. UU. en Caracas se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez para retomar las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca

Además, admitió que la investigación no logró resultados concluyentes.

Ante ello, el organismo anunció que reforzará su seguridad informática para proteger el proceso de selección, aunque sin detallar las medidas por razones de confidencialidad.

El caso ha abierto un debate sobre la credibilidad y la seguridad de instituciones históricas, luego de que apuestas millonarias previas al anuncio fueran un indicio clave de acceso indebido, pese a que no se identificó a los responsables.

Más de Mundo

La ciudad es nominada al Premio Nobel de la Paz 2026.

La ciudad que desafía a ICE: Minneapolis sorprende con una nominación al Nobel de la Paz 2026

EE.UU.

Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

Grupo de Colombia Habla US reunido en Washington

Empresarios alertan al Senado de EE. UU. por “deterioro” en Colombia antes de la reunión Petro-Trump

Se siguen revelando nombres relacionados con Jeffrey Epstein.

Escándalo en la NFL por relación de copropietario de un equipo con el caso de Jeffrey Epstein

Así puede preparar su bolsillo para gozar responsablemente de la tan anhelada jubilación

El sueño de jubilarse en América Latina: por qué cada vez más estadounidenses dejan su país para retirarse al sur

Mario Diaz-Balart

“Todo depende de la actitud de Petro”: congresista norteamericano dio detalles del encuentro entre presidentes en la Casa Blanca

.

A un mes de la caída de Maduro, ¿en qué ha cambiado la situación en Venezuela?

Reunión Petro Trump.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; todo listo para el encuentro: empiezan a llegar miembros del Gobierno de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro apostó por la paz total, y sus fallidos resultados ya se los cobra Estados Unidos.

Viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos: claves detrás del encuentro con Donald Trump

Mujeres limpian escombros en una clase de baile escolar dañada tras un ataque aéreo en Kiev el 3 de febrero de 2026.

Rusia ataca masivamente a Ucrania bajo un frío extremo, dejando a más de 1.100 familias sin calefacción

Noticias Destacadas