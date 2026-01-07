Mundo

Le aconsejan en vivo a María Corina Machado entregar el Nobel de Paz a Donald Trump; advierten lo que hará si no se lo da: “Me preocupa”

John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional, habló sobre lo que debería hacer la líder venezolana con este galardón.

Redacción Mundo
7 de enero de 2026, 5:24 p. m.
María Corina Machado y Donald Trump.
María Corina Machado y Donald Trump. Foto: Getty Images

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, mucho se ha hablado de Donald Trump, María Corina Machado y el Nobel de Paz, que finalmente se le otorgó a la líder opositora de Venezuela.

En su momento, desde la nación norteamericana se dijo que el inquilino de la Casa Blanca no quiere que Machado sea presidenta de Venezuela porque, entre otras cosas, se llevó el galardón.

María Corina Machado
María Corina Machado es nobel de Paz, premio que añora Donald Trump. Foto: AFP

Además, consideran que la oposición no está lista para dirigir al país latinoamericano, por lo que de momento se están entendiendo con Delcy Rodríguez, presidenta interina tras la caída de Maduro.

En medio de esta tensión, John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, le envió un consejo a María Corina sobre lo que cree que debe hacer con el premio que le otorgaron en Noruega.

Durante una reciente entrevista con Clash Report, el exfuncionario afirmó que lo mejor es entregárselo al magnate.

“Mi recomendación sería: den la medalla del Premio Nobel de la Paz que les den, la Fundación Nobel puede hacer otra solo para ustedes, pero dársela a Donald Trump. Si no, ya saben lo que va a hacer”, dijo de manera sorpresiva.

Bolton recordó que Theodore Roosevelt ganó en su momento un Nobel de Paz por mediar para que se acabara la guerra entre Rusia y Japón cuando era presidente de Estados Unidos.

Este galardón, según contó, está colgado en la pared de la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, por lo que confesó que no descarta que Trump se lo lleve y diga que es suyo, algo que no pasaría si la líder venezolana le entrega el de ella.

“Si hubiera dicho: ‘No puedo aceptar (el Nobel) porque es de Trump’, hoy sería presidenta”; se revela la rabia del presidente con Machado

Últimamente, me preocupa que Trump simplemente la quite de la pared para quedársela. Así que si la Sra. Machado le da la suya, quizás eso solucione el problema”, agregó.

Ahora, un nuevo capítulo se suma a esta historia tras el consejo de Bolton a Machado. De hecho, ella misma ha manifestado que no tendría ningún problema en compartir el Nobel de Paz con el presidente norteamericano.

“No ha pasado aún, pero amaría decírselo personalmente. Que los venezolanos queremos dárselo y compartirlo con él. Lo que ha hecho es histórico. Es un gran paso hacia la transición democrática. Quiero decírselo a los americanos. Una Venezuela libre es un aliado en seguridad", comentó durante una entrevista en Fox News.

Por el momento, resta esperar para ver qué termina de pasar con este galardón y con la situación que actualmente se vive en Venezuela.

