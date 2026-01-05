“Si hubiera dicho: ‘No puedo aceptar (el Nobel) porque es de Trump’, hoy sería presidenta”; se revela la rabia del presidente con Machado

Un artículo del diario The Washington Post revela la que sería la razón de la actitud hostil que ha tenido el presidente Donald Trump con María Corina Machado.

El prestigioso diario habló con una fuente de la Casa Blanca, quien aseguró que el primer mandatario norteamericano no supera que ella haya sido la ganadora del premio Nobel de Paz, y mucho menos que haya ido a recibirlo a Oslo.

“Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: ‘No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump”, hoy sería la presidenta de Venezuela”, dijo esa fuente al diario.

"Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley", dijo María Corina Machado.

Trump sorprendió al mundo este sábado cuando se refirió en términos despectivos a Machado. “Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país”, dijo.

Este lunes, María Corina Machado publicó un texto en el que reafirma su reconocimiento a la labor del primer mandatario norteamericano.

“Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”, dice el texto publicado por la Premio Nobel.

En otro mensaje, publicado horas después de que Donald Trump anunciara al mundo que había derrocado y capturado al dictador venezolano, Machado también envió un emotivo mensaje.

“Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país”, dijo Machado.

Machado sostuvo que “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos”, por lo que se comprometió a “poner orden, liberar a los presos políticos y construir un país excepcional”, en lo que describió como el comienzo de un proceso de transición sobre el que no ha dado todavía plazos.

Desde que recibió el premio Nobel de Paz, María Corina Machado ha tenido múltiples expresiones de deferencia con Trump. En una rueda de prensa, el mismo presidente contó: “La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías’. Fue una cosa muy amable de su parte”.

En ese momento, en modo de chiste, Trump dijo: “No le dije ‘dámelo a mí’”. Y luego agregó: “Fue muy amable. Y la he estado ayudando en todo momento. Necesita mucha ayuda. En Venezuela hay un desastre”.

"Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país", dijo Trump

Por ahora, la persona que quedará a cargo del gobierno de Venezuela será la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien este lunes asumió como presidenta. La Constitución venezolana así lo prevé.

Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York, según imágenes retransmitidas por la televisión estadounidense.

Será presentado ante un juez al mediodía hora local. En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolandas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez. La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo el domingo por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York

“Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”, dijo Rodríguez tras encabezar el primer consejo de ministros desde el derrocamiento de Maduro.

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

“No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”, expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

