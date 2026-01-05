María Corina Machado le agradeció a Donald Trump en un emotivo mensaje y asegura que “la libertad de Venezuela está cerca”

En un mensaje emitido en sus redes sociales, la líder opositora María Corina Machado agradeció, junto al pueblo de Venezuela, al presidente de Estados Unidos “por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”.

El mensaje llega dos días después de la operación sin precedentes que llevó a cabo el Ejército de Estados Unidos para extraer a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de Caracas para ser trasladados a Nueva York.

“El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”, escribió Machado en su mensaje emitido en X.

Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026

“Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”, señala el texto publicado por la líder venezolana.

“La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, aseguró la líder política perseguida por el chavismo.

Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al dictador, Nicolás Maduro.

"Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país", dijo Trump en la rueda de prensa. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, aseguró Trump en una rueda de prensa, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para ejecutar una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, si fuese necesario.

Esa transición será liderada por “un equipo”, del que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump, sin más precisiones.

Nicolás Maduro es trasladado al Tribunal Federal de Nueva York: las imágenes del derrocado dictador y su esposa

Trump dijo que la Nobel y líder de la oposición de Venezuela no cuenta “con el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar su país.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en su residencia de Florida.

María Corina Machado quiere participar en la transición. Foto: AFP

Consultado sobre si había tenido contacto con la opositora, que ha respaldado la presión militar estadounidense durante meses, Trump respondió negativamente.

Con información de AFP*