Mundo

“Es fantástica, pero…”: palabras de Marco Rubio sobre María Corina Machado generan ola de reacciones en redes sociales

El secretario de Estado de Estados Unidos habló en entrevista con NBC News sobre el futuro de Venezuela.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
4 de enero de 2026, 7:59 p. m.
Marco Rubio y María Corina Machado.
Marco Rubio y María Corina Machado. Foto: Getty Images

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió a María Corina Machado y la calificó como una persona “fantástica”, sin embargo, dijo que los funcionarios estadounidenses esperan lograr sus objetivos inmediatos en Venezuela más rápido de lo que le tomaría al partido opositor tomar el poder.

“María Corina Machado es fantástica, la conozco desde hace años y ella es todo el movimiento, pero aquí estamos lidiando con una realidad, nosotros queremos una transición a la democracia, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y nosotros tenemos que pensar en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses”, explicó Rubio.

“Desafortunadamente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, aseguró el funcionario estadounidense.

“Los primeros pasos consisten en salvaguardar los intereses nacionales de Estados Unidos y, al mismo tiempo, beneficiar al pueblo de Venezuela. No más narcotráfico. No más presencia de Irán/Hezbolá allí. No más uso de la industria petrolera para enriquecer a todos nuestros adversarios”, concluyó Rubio.

Mundo

Las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia que generaron polémica y encendieron las alarmas

Mundo

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

Mundo

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

Noticias Estados Unidos

Temporada histórica de reembolsos en EE. UU.: así es como puede pedir su cheque de más de 4.000 dólares

Mundo

Vladimir Padrino reaparece tras captura de Nicolás Maduro y envía contundente mensaje a Venezuela

Mundo

Imágenes satelitales muestran daños en el lugar donde estaba Nicolás Maduro al ser capturado por EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Cada vez más cerca: lanzamiento del videojuego GTA VI se haría en 2026, después de que fanáticos esperaran por bastante tiempo

Mundo

De Caracas a Washington: claves de la captura de Nicolás Maduro y el futuro de Venezuela. “Su caída no implica el fin del chavismo”

Mundo

Donald Trump aseguró que María Corina Machado no cuenta con “apoyo y respeto” para liderar Venezuela

Mundo

María Corina Machado, tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa”

El secretario de Estado también abordó uno de los objetivos declarados de Trump en su conferencia de prensa del sábado, que es permitir la inversión estadounidense en la infraestructura petrolera de Venezuela.

“Vamos a hacer que nuestras enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, dijo el presidente estadounidense el sábado.

María Corina Machado, Donald Trump
María Corina Machado y Donald Trump. Foto: AFP

El sábado, 3 de enero, Trump anunció que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela hasta que el país pudiera llevar a cabo su propia transferencia pacífica del poder, pero Rubio dijo el domingo que el presidente se refería a “gestionar una política” en Venezuela que sea “buena para el pueblo venezolano” y “en nuestro interés nacional”.

Reiteró que la administración Trump tiene “asuntos de corto plazo que deben abordarse de inmediato” antes de ayudar a Venezuela en la transición a la democracia.

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

“Todos deseamos un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia. Todo esto es maravilloso, y todos queremos verlo”, dijo el secretario de Estado, y añadió: “Pero de lo que estamos hablando es de lo que ocurra en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses, y cómo eso se vincula con el interés nacional de Estados Unidos”.

Por otro lado, Estados Unidos trabajará con la actual cúpula venezolana si toma las “decisiones adecuadas”, indicó el secretario de Estado, mientras en Caracas los militares respaldaron a la presidenta encargada tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Donald Trump y Marco Rubio monitorean operación contra Maduro en Florida.
Donald Trump y Marco Rubio monitorean operación contra Maduro en Florida. Foto: X/@WhiteHouse

Hablar de elecciones en Venezuela “es prematuro en este momento”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Trump habla sobre groenlandia

Las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia que generaron polémica y encendieron las alarmas

Marco Rubio y María Corina Machado

“Es fantástica, pero…”: palabras de Marco Rubio sobre María Corina Machado generan ola de reacciones en redes sociales

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

Marco Rubio, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

Economia

Temporada histórica de reembolsos en EE. UU.: así es como puede pedir su cheque de más de 4.000 dólares

Vladimir Padrino López junto a militares

Vladimir Padrino reaparece tras captura de Nicolás Maduro y envía contundente mensaje a Venezuela

Esta imagen satelital de Vantor, tomada el 3 de enero de 2026, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro

Imágenes satelitales muestran daños en el lugar donde estaba Nicolás Maduro al ser capturado por EE. UU.

x

Cada vez más cerca: lanzamiento del videojuego GTA VI se haría en 2026, después de que fanáticos esperaran por bastante tiempo

CARACAS, VENEZUELA

Captura de Nicolás Maduro: así vivieron el operativo los vecinos de La Guaira. “Llega a caer un misil de estos para acá y no queda nada”

Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, es quien más impulsa el aumento de la presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Marco Rubio destapó detalle clave que impactaría el futuro de Venezuela: “Muy diferente”. Esta es la declaración

Noticias Destacadas