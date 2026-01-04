“Es fantástica, pero…”: palabras de Marco Rubio sobre María Corina Machado generan ola de reacciones en redes sociales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió a María Corina Machado y la calificó como una persona “fantástica”, sin embargo, dijo que los funcionarios estadounidenses esperan lograr sus objetivos inmediatos en Venezuela más rápido de lo que le tomaría al partido opositor tomar el poder.

“María Corina Machado es fantástica, la conozco desde hace años y ella es todo el movimiento, pero aquí estamos lidiando con una realidad, nosotros queremos una transición a la democracia, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y nosotros tenemos que pensar en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses”, explicó Rubio.

“Desafortunadamente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, aseguró el funcionario estadounidense.

“Los primeros pasos consisten en salvaguardar los intereses nacionales de Estados Unidos y, al mismo tiempo, beneficiar al pueblo de Venezuela. No más narcotráfico. No más presencia de Irán/Hezbolá allí. No más uso de la industria petrolera para enriquecer a todos nuestros adversarios”, concluyó Rubio.

El secretario de Estado también abordó uno de los objetivos declarados de Trump en su conferencia de prensa del sábado, que es permitir la inversión estadounidense en la infraestructura petrolera de Venezuela.

“Vamos a hacer que nuestras enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, dijo el presidente estadounidense el sábado.

María Corina Machado y Donald Trump. Foto: AFP

El sábado, 3 de enero, Trump anunció que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela hasta que el país pudiera llevar a cabo su propia transferencia pacífica del poder, pero Rubio dijo el domingo que el presidente se refería a “gestionar una política” en Venezuela que sea “buena para el pueblo venezolano” y “en nuestro interés nacional”.

Reiteró que la administración Trump tiene “asuntos de corto plazo que deben abordarse de inmediato” antes de ayudar a Venezuela en la transición a la democracia.

“Todos deseamos un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia. Todo esto es maravilloso, y todos queremos verlo”, dijo el secretario de Estado, y añadió: “Pero de lo que estamos hablando es de lo que ocurra en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses, y cómo eso se vincula con el interés nacional de Estados Unidos”.

Por otro lado, Estados Unidos trabajará con la actual cúpula venezolana si toma las “decisiones adecuadas”, indicó el secretario de Estado, mientras en Caracas los militares respaldaron a la presidenta encargada tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Donald Trump y Marco Rubio monitorean operación contra Maduro en Florida. Foto: X/@WhiteHouse

Hablar de elecciones en Venezuela “es prematuro en este momento”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

*Con información de AFP.