María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz en 2025, sigue su cruzada en Washington para conseguir apoyo de cara a una transición democrática en Venezuela, esto después de haberse reunido hace unas semanas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta semana, el gran encuentro para la líder de la oposición venezolana fue con el secretario de Estado, Marco Rubio. Tras la reunión, agradeció a Estados Unidos por ser “el único Gobierno que arriesgó la vida de sus ciudadanos para la liberación de Venezuela”.

“Ella no ha sido encausada como Maduro”: Marco Rubio dio detalles sobre cómo se gobernará Venezuela y mencionó a Delcy Rodríguez

“Este encuentro confirma la prioridad que el Gobierno del presidente Trump les ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades que tenemos en las Américas y muy especialmente en Venezuela”, dijo Machado tras su conversación con Marco Rubio, quien posteriormente afirmó que la líder opositora tendrá un lugar en la transición democrática, asegurando que Delcy Rodríguez no estará en el poder por siempre.

Además, siguió con sus agradecimientos a la administración de Donald Trump y manifestó que continuará con los esfuerzos para la restitución de la democracia en el país. “Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora: asegurando que se restituyan en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía y el reencuentro de los venezolanos”.

Frase

“El tiempo se acaba”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Allison Robbert-AP

Dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en tono de advertencia al régimen islámico de Irán para que llegue a un acuerdo con Washington y dé por cancelado su programa de armas nucleares. Amenazó al país asiático con más ataques militares “con gran poder, entusiasmo y propósito”.

Cifra

900 %

Daniel Noboa y Gustavo Petro. Foto: Matias Delacroix-AP

Es el arancel a la tarifa de transporte de petróleo que el Gobierno de Daniel Noboa le impuso a Colombia en medio de la guerra comercial que viven los dos países. Pasando de 3 a 30 dólares por cada barril petrolero que transite entre ambas naciones.

Foto

¿Se derrite el ‘Ice’?

Protestas contra el ICE en Estados Unidos. Foto: Adam Gray-AP

Siguen las manifestaciones en Estados Unidos contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), esto después de las acusaciones de haber asesinado a disparos al enfermero Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, mientras se encontraba reducido por seis agentes del grupo de oficiales.

Honduras

Polémica posesión

Nasry Asfura, presidente de Honduras. Foto: Alex Wong-GETTY IMAGES

Nasry Asfura asumió la presidencia de Honduras en medio de un clima político tenso y cuestionamientos persistentes sobre la legitimidad del proceso electoral. Su toma de posesión se realizó bajo fuertes medidas de seguridad y con un país polarizado tras una elección marcada por denuncias de irregularidades y acusaciones de fraude. Aunque los organismos electorales ratificaron su victoria, sectores opositores convocaron protestas en los días previos y posteriores a la investidura.

En su discurso de asunción, Asfura llamó a la reconciliación nacional, prometió gobernar para todos los hondureños y defendió la legalidad de su triunfo. La ceremonia contó con la presencia limitada de delegaciones internacionales y reflejó un inicio de mandato condicionado por la desconfianza política y la presión de demostrar capacidad para superar la crisis.

Guerra en Ucrania

¿Tregua de mentiras?

La tregua en Ucrania tendrá una semana donde no se bombardeará el territorio en disputa. Foto: Andrii Marienko-AP

En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha anunciado una tregua temporal en los bombardeos sobre ciudades ucranianas y su infraestructura energética, aunque con condiciones todavía poco claras y sin confirmación oficial de Moscú. Este acuerdo fue informado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que tras una solicitud personal al presidente ruso Vladímir Putin, este aceptó detener los ataques sobre Kiev y otras ciudades por una semana.

El líder ucraniano Volodímir Zelenski recibió el anuncio con cautela y expresó su esperanza de que la pausa se implemente realmente, aunque advirtió que es necesario observar si Rusia cumplirá con el acuerdo y si las infraestructuras y la población se verán efectivamente libres de ataques.

Venezuela

Más petrodólares

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Carlos Becerra-GETTY IMAGES

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector energético a la participación de empresas privadas y extranjeras, una modificación impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y esperada por Washington. La normativa reduce el control estatal sobre la exploración y producción, ofrece mayores garantías contractuales a inversionistas y facilita el arbitraje internacional.

El paso se produce en un contexto de intenso acercamiento con Estados Unidos, que, después de reducir algunas sanciones, ha emitido licencias generales para que empresas estadounidenses puedan comercializar, transportar y refinanciar petróleo venezolano, aunque las restricciones sobre producción siguen vigentes por el momento.