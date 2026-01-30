Mundo

¿Se acerca la paz? Donald Trump asegura que Vladímir Putin acordó una tregua de una semana con Ucrania

“Esperamos que Estados Unidos pueda hacer que esto suceda”, sostuvo por su parte el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Redacción Mundo
30 de enero de 2026, 10:42 a. m.
Donald Trump y Vladímir Putin.
Donald Trump y Vladímir Putin. Foto: Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que su homólogo ruso, Vladímir Putin aceptó una petición personal suya para detener los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania en medio de un frío extremo.

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania han dejado a millones de personas con interrupciones en el suministro de luz, calefacción y agua en medio de temperaturas gélidas, empujando a este país devastado por la guerra de cuatro años hacia una crisis humanitaria. El Kremlin no confirmó inmediatamente ninguna tregua, pero Trump dijo confiar en que Putin cumplirá el acuerdo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció a Trump el jueves y dijo que confiaba en que Estados Unidos ayudara a asegurar una pausa de una semana en los ataques rusos contra la red energética de su país debido a una ola de frío en los próximos días.

“Esperamos que Estados Unidos pueda hacer que esto suceda”, sostuvo el líder ucraniano. Trump explicó durante un consejo de ministros en la Casa Blanca que hizo la petición a Putin debido al frío “excepcional” del invierno en Ucrania.

Zelenski fue con todo contra sus homólogos europeos en el Foro de Davos
Zelenski elogió a Trump por la tregua. Foto: AP

“No es simplemente frío, es un frío excepcional. Frío récord, allá también están sufriéndolo”, añadió Trump, comparándolo con la actual ola de frío polar en Washington.

“Debido al frío extremo (...) le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable”, declaró el presidente estadounidense durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

Rusia toma postura sobre Groenlandia: Vladimir Putin se refiere a tensiones con Estados Unidos

“Nunca han experimentado un frío así. Y yo personalmente le pedí al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las distintas ciudades durante una semana. Y él aceptó hacerlo, y tengo que decir que fue muy amable”, agregó.

Donald Trump Y Vladimir Putin
Donald Trump Y Vladimir Putin Foto: Getty Images

La agencia meteorológica estatal de Ucrania pronosticó una caída drástica de las temperaturas, hasta llegar a -30 ºC en los próximos días. Las declaraciones llegan mientras se esperan este domingo nuevas conversaciones diplomáticas entre Moscú, Kiev y Washington.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que tiene confianza en que pueda haber una tregua, y aseguró que el presidente tenía una “amistad” con su homólogo ruso.

“Creo que él y Vladímir Putin tienen una amistad, y creo que eso les permite hablar y tener una relación que, con suerte, ayudará a que las cosas aquí se encaminen, llegar a un acuerdo y salvar muchas vidas”, respondió Witkoff a un periodista de la AFP en el estreno de un documental sobre Melania Trump.

*Con información de AFP.

