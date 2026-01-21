Rusia toma postura sobre Groenlandia: Vladimir Putin se refiere a tensiones con Estados Unidos

Vladimir Putin dio un discurso este miércoles donde se refirió a la coyuntura por Groenlandia, al Consejo de paz de Gaza, a la reunión que tendrá con el presidente de la Autoridad Palestina y la tensión que persiste con Ucrania a casi cuatro años del inicio del conflicto.

El mandatario le puso precio a la isla que está en disputa actualmente por la posible intervención de Estados Unidos "el precio por Groenlandia serían unos, en torno a los 200-250 millones de dólares", valor que le dio al recordar lo que fue la venta de Alaska por parte de los rusos a los estadounidenses.

En su discurso fue categórico con su postura en las tensiones por Groenlandia: “lo que ocurre no nos concierne en lo absoluto”.

Vladimir Putin habló con contundencia sobre Groenlandia y las tensiones de EE.UU. con la UE Foto: AP

Así habló del ‘Consejo de paz’ de Trump

Putin trasladó su agradecimiento a Trump por la iniciativa: “siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional”.

Subrayó que la “clave es que haya un impacto positivo” de cara a una “solución a largo plazo del conflicto palestino-israelí, basada en las decisiones de Naciones Unidas”.

El mandatario afirmó que su nación está dispuesta a “aportar 1.000 millones de dólares al Consejo de Paz”, que es la suma que Donald Trump pidió de forma expresa a todos los países que quisieran formar parte del acuerdo.

Afirmó que estos recursos saldrían de “los activos congelados por la administración anterior” y tendría unos activos “congelados en Estados Unidos”, los cuales emplearía para “reconstruir los territorios que sufrieron hostilidades” en los últimos años.

Rusia sorprendió con nueva postura sobre Delcy Rodríguez y dio detalles del plan que tiene con Venezuela

También habló de los conflictos de Rusia-Ucrania e Israel-Palestina

Putin confirmó que este jueves se reunirá con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, quien ha iniciado una visita oficial de dos días al país euroasiático para abordar la situación en Oriente Próximo.

El mandatario ruso recibirá a los representantes estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes llegarán mañana a Moscú para, según sus palabras, “continuar nuestro diálogo sobre el arreglo del conflicto en Ucrania”.

Esta fue la respuesta de Donald Trump

Por su parte, el mandatario estadounidense afirmó este miércoles desde el Foro de Davos que el presidente ruso, Vladimir Putin, “aceptó” su invitación a unirse a su “Consejo de Paz”, que para muchos es un organismo cuyo fin es rivalizar con la ONU, a la que el propio Trump ha criticado múltiples veces.

“Él fue invitado. Él aceptó”, declaró el presidente desde el Foro Económico Mundial que se celebra en la estación suiza de Davos.

El presidente Vladimir Putin y el presidente Donald Trump llegarían a un acuerdo para acceder al 'Consejo de paz'. Foto: Getty Images

Este “Consejo de paz” fue concebido por Trump inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza en la posguerra, pero su estatuto, visto por la AFP, no parece limitar su función al territorio palestino.

Estará presidido por el propio Trump, que también “ejercerá por separado” como representante de Estados Unidos.

Donald Trump asegura que “sin EE. UU., ahora mismo todos hablarían alemán”: argumentos en el Foro Económico Mundial sobre Groenlandia

Adicionalmente, el mandatario se refirió al estado actual de la guerra en Ucrania y al desarrollo de los contactos diplomáticos entre Moscú y Kiev, en medio de una creciente presión internacional por un desenlace negociado.

Aseguró que las negociaciones entre Rusia y Ucrania “se encuentran en un punto decisivo” y lanzó una dura advertencia a los líderes de ambos países, al señalar que, si no logran cerrar un acuerdo en esta etapa, “serían estúpidos”, en alusión al costo humano, político y económico que seguiría pagando la región y la comunidad internacional.