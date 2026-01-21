Estados Unidos

Donald Trump asegura que “sin EE. UU., ahora mismo todos hablarían alemán”: argumentos en el Foro Económico Mundial sobre Groenlandia

En medio de su discurso en Davos, recordó que en algún momento Norteamérica defendió la isla ártica.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

21 de enero de 2026, 6:06 p. m.
Donald Trump en Davos, Suiza.
Donald Trump en Davos, Suiza. Foto: Getty

El presidente Donald Trump arremetió contra otras naciones en su discurso del Foro Económico Mundial realizado en Davos, cuando se refería a su deseo de controlar Groenlandia.

En el marco de esta polémica internacional, el mandatario estadounidense aseguró que Groenlandia era de Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial.

“Sin nosotros, ahora mismo todos hablarían alemán y quizás un poco de japonés. Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¡Qué estúpidos fuimos al hacerlo! Pero lo hicimos. Y mira lo desagradecidos que son ahora”.

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

El discurso de Trump hace aún más impredecible el futuro de Groenlandia

A pesar de las respuestas negativas que ha recibido internacionalmente el mandatario estadounidense, la verdadera certeza que le queda al orden mundial luego de su discurso es que no va a descansar hasta tener el control de Groenlandia.

Noticias Estados Unidos

Encuentro clave entre María Elvira Salazar y María Corina Machado marca apoyo de Estados Unidos a Venezuela

Noticias Estados Unidos

¿Se arrepiente Donald Trump de lo hecho por el ICE?: “Nos sentimos terriblemente mal”

Noticias Estados Unidos

Gobierno de EE. UU. investigará a las personas que tengan esta suma de dinero en sus cuentas bancarias; este es el tope

Noticias Estados Unidos

EE. UU., al borde del cierre federal: Senado y Casa Blanca aún no logran acuerdo

Noticias Estados Unidos

Las diez frases más relevantes de Donald Trump en Davos 2026

Noticias Estados Unidos

Con pullas a Europa: Donald Trump exalta sus políticas económicas en medio del Foro Económico de Davos

Noticias Estados Unidos

A partir de esta fecha, inmigrantes de 75 países ya no podrán solicitar visa a EE. UU. tras decisión de Donald Trump

Vehículos

El mensaje claro de Donald Trump a BYD, Xiaomi, Geely y otros fabricantes de carros chinos: ¿qué les espera a estas compañías?

Cómo va a lograr esta hazaña es totalmente impredecible, ya que desde Davos aseguró que no utilizará su potencial militar para lograrlo, pero no descartó sus herramientas económicas.

“Nunca pedimos nada y nunca obtuvimos nada. Probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, donde seríamos francamente imparables. Pero no lo haré. ¿De acuerdo?”, dijo Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos aseguró que seguirá buscando negociaciones para que Groenlandia sea parte del territorio norteamericano. Según él, la única motivación es “proteger esta gigantesca masa de tierra”.

Dinamarca “gastó menos del 1 % de lo prometido”

Para Donald Trump, solamente Estados Unidos puede defender Groenlandia y recordó que Dinamarca había prometido gastar más de 200 millones de dólares para fortalecer sus defensas en 2019, pero habrían “gastado menos del 1 % de esa cantidad”.

No obstante, Troels Lund Poulsen, el ministro de Defensa de Dinamarca, aseguró la existencia de un plan de defensa para Groenlandia, en el cual se destinarían al menos 2.000 millones de dólares. Trump no se refirió a este anuncio.

¿Por qué Trump quiere Groenlandia? ¿Por qué le importa al mundo? Las claves de esa pelea

Trump criticó Europa

Luego de elogiar la economía de Norteamérica, el presidente de Estados Unidos aseguró que “Europa no está yendo en la dirección correcta”, aunque mencionó que ama al Viejo Continente.

Trump arremetió contra Reino Unido, afirmando que “produce solo un tercio de la energía total de todas las fuentes que producía en 1999″.

Destacó que Gran Bretaña no aprovecha los recursos que tiene a su disposición, a pesar de —según el mandatario— estar asentada sobre el mar del Norte, en donde existe una de las mayores reservas del mundo.

Más de Noticias Estados Unidos

La líder opositora venezolana María Corina Machado conversa con congresistas republicanos sobre la transición democrática en Venezuela

Encuentro clave entre María Elvira Salazar y María Corina Machado marca apoyo de Estados Unidos a Venezuela

x

¿Se arrepiente Donald Trump de lo hecho por el ICE?: “Nos sentimos terriblemente mal”

Contribuyentes todavía no han solicitado este dinero.

Gobierno de EE. UU. investigará a las personas que tengan esta suma de dinero en sus cuentas bancarias; este es el tope

Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos

EE. UU., al borde del cierre federal: Senado y Casa Blanca aún no logran acuerdo

x

Donald Trump asegura que “sin EE. UU., ahora mismo todos hablarían alemán”: argumentos en el Foro Económico Mundial sobre Groenlandia

La reunión anual de líderes políticos y empresariales se celebra en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Europa por diversos temas, incluyendo la promesa de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio danés semiautónomo.

Las diez frases más relevantes de Donald Trump en Davos 2026

x

Con pullas a Europa: Donald Trump exalta sus políticas económicas en medio del Foro Económico de Davos

El programa de visas por diversidad fue suspendido por la administración Trump tras el tiroteo que reavivó el debate sobre seguridad e inmigración en Estados Unidos.

A partir de esta fecha, inmigrantes de 75 países ya no podrán solicitar visa a EE. UU. tras decisión de Donald Trump

El presidente Trump habla en Davos sobre la protección de Groenlandia ante líderes internacionales

Donald Trump sacude Davos: “Solo EE. UU. puede garantizar la seguridad de Groenlandia”

Se estima que podrían alcanzar los -56 grados centígrados

Tormenta invernal azotará a EE. UU.: es probable que libere hielo y nieve en estas zonas

Noticias Destacadas