Donald Trump asegura que “sin EE. UU., ahora mismo todos hablarían alemán”: argumentos en el Foro Económico Mundial sobre Groenlandia

El presidente Donald Trump arremetió contra otras naciones en su discurso del Foro Económico Mundial realizado en Davos, cuando se refería a su deseo de controlar Groenlandia.

En el marco de esta polémica internacional, el mandatario estadounidense aseguró que Groenlandia era de Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial.

“Sin nosotros, ahora mismo todos hablarían alemán y quizás un poco de japonés. Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¡Qué estúpidos fuimos al hacerlo! Pero lo hicimos. Y mira lo desagradecidos que son ahora”.

A pesar de las respuestas negativas que ha recibido internacionalmente el mandatario estadounidense, la verdadera certeza que le queda al orden mundial luego de su discurso es que no va a descansar hasta tener el control de Groenlandia.

Cómo va a lograr esta hazaña es totalmente impredecible, ya que desde Davos aseguró que no utilizará su potencial militar para lograrlo, pero no descartó sus herramientas económicas.

“Nunca pedimos nada y nunca obtuvimos nada. Probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, donde seríamos francamente imparables. Pero no lo haré. ¿De acuerdo?”, dijo Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos aseguró que seguirá buscando negociaciones para que Groenlandia sea parte del territorio norteamericano. Según él, la única motivación es “proteger esta gigantesca masa de tierra”.

Dinamarca “gastó menos del 1 % de lo prometido”

Para Donald Trump, solamente Estados Unidos puede defender Groenlandia y recordó que Dinamarca había prometido gastar más de 200 millones de dólares para fortalecer sus defensas en 2019, pero habrían “gastado menos del 1 % de esa cantidad”.

No obstante, Troels Lund Poulsen, el ministro de Defensa de Dinamarca, aseguró la existencia de un plan de defensa para Groenlandia, en el cual se destinarían al menos 2.000 millones de dólares. Trump no se refirió a este anuncio.

Trump criticó Europa

Luego de elogiar la economía de Norteamérica, el presidente de Estados Unidos aseguró que “Europa no está yendo en la dirección correcta”, aunque mencionó que ama al Viejo Continente.

Trump arremetió contra Reino Unido, afirmando que “produce solo un tercio de la energía total de todas las fuentes que producía en 1999″.

Destacó que Gran Bretaña no aprovecha los recursos que tiene a su disposición, a pesar de —según el mandatario— estar asentada sobre el mar del Norte, en donde existe una de las mayores reservas del mundo.