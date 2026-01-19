La propuesta del presidente Donald Trump de tomar Groenlandia por la fuerza ha encendido un fuerte rechazo dentro del Partido Republicano, desatando un debate sobre seguridad nacional y alianzas estratégicas en el Ártico.

La fractura republicana frente a la militarización de Groenlandia

La reciente escalada de tensiones gira en torno a la propuesta del presidente Donald Trump de que Estados Unidos pueda tomar control de Groenlandia. Esto incluye el recurso a la fuerza militar, de ser necesario, lo que ha provocado una inusual división dentro del Partido Republicano.

Hasta ahora, lo que podría haber sido un debate ideológico se ha transformado en un rechazo explícito a una estrategia que muchos conservadores consideran peligrosa para los intereses de seguridad y las alianzas estadounidenses.

La controversia surgió cuando la Casa Blanca, en comunicaciones oficiales, no descartó la posibilidad de utilizar al ejército para asegurar la adquisición de este territorio semiautónomo danés, argumentando razones de “seguridad nacional” y competencia estratégica en el Ártico frente a Rusia y China.

Sin embargo, el rechazo ha sido contundente incluso dentro de las filas republicanas: según una encuesta de CBS News/YouGov, el 70 % de los votantes republicanos se oponen a usar la fuerza militar para tomar Groenlandia, y una mayoría también rechaza la idea de comprarla directamente a Dinamarca, como se refleja en un artículo publicado recientemente por Newsweek.

Senadores influyentes como Mitch McConnell, portavoz tradicionalmente leal a la defensa de la OTAN, han calificado las amenazas de Trump como “contraproducentes”, subrayando que Dinamarca es un aliado clave y que recurrir a acciones coercitivas podría “incinerar” décadas de cooperación transatlántica.

Otros legisladores, incluidos John Thune y el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, han señalado que la utilización de la fuerza contra un socio de la OTAN no solo es innecesaria, sino que además socavaría el fundamento mismo de la alianza creada tras la Segunda Guerra Mundial.

Esta oposición republicana no se limita a palabras: varios miembros han viajado a Dinamarca para reunir garantías de que no hay intención real de ataque, y algunos han prometido una “oposición sustancial” en el Congreso si la Casa Blanca persiste con amenazas militares.

El presidente Trump genera división en el Partido Republicano con su propuesta de controlar Groenlandia.

Un desafío a la doctrina de seguridad nacional y a las alianzas tradicionales

El choque dentro del Partido Republicano refleja una crisis más profunda sobre la visión estratégica de Estados Unidos en el siglo XXI.

El Ártico ha cobrado una importancia geopolítica renovada debido al cambio climático, la apertura de nuevas rutas marítimas y los vastos recursos naturales de la región.

Trump ha presentado a Groenlandia como una pieza clave para contrarrestar la influencia de potencias rivales, especialmente Rusia y China, sugiriendo que sin control estadounidense estas naciones podrían llenarlo “vacío estratégico”.

Tal retórica, sin embargo, choca con una visión más tradicional de la seguridad nacional, que prioriza las alianzas y el respeto a la soberanía de territorios aliados, incluso cuando existen intereses geoestratégicos.

Al mismo tiempo, la perspectiva de un posible uso militar ha generado rechazo en la opinión pública estadounidense en general, incluidos votantes tradicionales del Partido Republicano.

Esto evidencia la sensibilidad del electorado frente a cuestiones que puedan poner en riesgo alianzas y desencadenar conflictos con aliados históricos.

Este momento de fricción interna sugiere que la política exterior estadounidense no solo está bajo debate entre demócratas y republicanos, sino también dentro del propio Partido Republicano.