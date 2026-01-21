Estados Unidos

Donald Trump sacude Davos: “Solo EE. UU. puede garantizar la seguridad de Groenlandia”

En su discurso ante líderes mundiales reunidos en el Foro Económico Mundial, el presidente estadounidense afirmó que ninguna otra nación está en condiciones de proteger el territorio ártico.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

21 de enero de 2026, 3:57 p. m.
El presidente Trump habla en Davos sobre la protección de Groenlandia ante líderes internacionales
Foto: Composición Semana/ X@FoxNews/Getty Images

Desde Davos, Suiza, Donald Trump sorprendió a líderes políticos y empresarios al asegurar que solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad de Groenlandia, subrayando su papel estratégico en la región ártica y recordando la historia de defensa estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

🔴 En vivo | Discurso de Donald Trump en el Foro de Davos 2026: “Estamos sacando gente de Somalia”

Groenlandia y seguridad ártica: Trump reafirma liderazgo estadounidense ante la comunidad internacional

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Trump generó revuelo al afirmar que “ninguna nación ni grupo de naciones” puede garantizar la seguridad de Groenlandia, salvo Estados Unidos.

Su mensaje captó la atención de líderes políticos y empresarios y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la cumbre.

Trump enmarcó su declaración en términos de seguridad global y estrategia geopolítica en el Ártico, recordando que Estados Unidos defendió a Dinamarca y a Groenlandia del avance nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Según el mandatario, esta experiencia histórica demuestra la capacidad estadounidense para asumir responsabilidades estratégicas en la región.

El presidente estadounidense también enfatizó que su planteamiento no implica acciones militares inmediatas, sino que se trata de un mensaje sobre liderazgo estratégico y preparación para proteger intereses estadounidenses y los de sus aliados.

Mencionó la posibilidad de negociaciones, aunque sin detallar mecanismos ni plazos.

Las reacciones en Davos fueron mixtas. Delegaciones europeas expresaron desconcierto, dado que Groenlandia es un territorio autónomo bajo soberanía del Reino de Dinamarca, y cualquier cambio en su estatus requiere decisiones soberanas.

Aun así, Trump utilizó el foro como plataforma para reafirmar públicamente su postura, destacando el papel central de Estados Unidos en la seguridad del Ártico.

Analistas presentes en Davos señalaron que el mensaje busca posicionar a Estados Unidos como potencia líder en la región, en un contexto de competencia creciente con Rusia y China, países que también muestran interés estratégico en el Ártico.

“Ya lo descubrirás”: Trump intensifica sus intenciones de tomar Groenlandia tras amenazar con aranceles a países de Europa

El discurso evidencia cómo Davos, tradicionalmente un foro económico, puede convertirse en escenario de debates geopolíticos de alto impacto.

El episodio dejó claro que, en Davos, Groenlandia se convirtió en un símbolo del rol estratégico estadounidense en el Ártico.

La declaración de Trump busca marcar presencia ante la comunidad internacional, sin anuncios concretos, más allá del discurso.

