🔴 En vivo | Donald Trump se refiere a Groenlandia en Davos: “Trozo de hielo”

En medio de las crecientes tensiones diplomáticas de Estados Unidos con diferentes países por temas como los de Groenlandia, el presidente republicano habla en el Foro Económico de Davos.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

21 de enero de 2026, 1:26 p. m.
Donald Trump habla de Groenlandia en Davos.
Donald Trump habla de Groenlandia en Davos. Foto: NATHAN POSNER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido blanco de críticas por sus pretensiones con Groenlandia para que haga parte del territorio norteamericano por temas de “seguridad nacional”.

Esto ha generado debate a nivel mundial, tanto así que Dinamarca ha desplegado tropas en Groenlandia ante la situación.

Antes de las reuniones en Davos, Donald Trump lanza críticas a país europeo en medio de tensiones por Groenlandia

El mandatario norteamericano hace su aparición este 21 de enero en el Foro Económico de Davos; la expectativa sigue creciendo en torno a sus declaraciones.

9:05 a.m.: Donald Trump habla de Groenlandia

En Davos, el mandatario norteamericano se refiere a uno de los asuntos que más han generado expectativa; refiriéndose a Groenlandia, dice: “Ningún grupo de naciones está en condiciones de proteger a Groenlandia, aparte de Estados Unidos”.

Además, asevera: “Tengo un tremendo respeto por la gente de Groenlandia y Dinamarca”, afirmando que “solo EE. UU. puede proteger este trozo de hielo (Groenlandia)”.

8:50 a.m.: Donald Trump inicia su discurso en el Foro Económico de Davos

El estadounidense inicia su discurso en Davos haciendo referencia a los logros económicos de los Estados Unidos durante su mandato; además, menciona a Venezuela: “Va a ganar más dinero en los próximos seis meses de lo que ha ganado en los últimos 20 años”.

8:00 a.m.: Donald Trump hará su primera aparición en el Foro Económico de Davos este 21 de enero.

Según el cronograma, el discurso de Trump está previsto para las 14:30 (hora local), lo que sería a las 8:30 en Colombia y en Estados Unidos (hora del este). El acto ha causado gran expectativa en medio de las tensiones diplomáticas del país norteamericano.

Probablemente, el discurso que dará el mandatario norteamericano será uno de los que más llamen la atención de todo el cronograma, pues puede que se refiera a temas de interés transnacional, como el caso de Groenlandia.

