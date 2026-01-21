La petición para destituir a Trump cruza las 100.000 firmas, ¿qué puede pasar ahora?

Una petición para destituir a Donald Trump superó las 100.000 firmas y volvió a poner en el centro del debate político el fantasma del impeachment.

Aunque el respaldo crece, solo el Congreso puede activar un proceso formal de impeachment

Una petición ciudadana que exige la destitución del presidente Donald Trump superó recientemente las 100.000 firmas, reactivando un debate político que parecía latente desde su regreso a la Casa Blanca.

La iniciativa ha ganado tracción en cuestión de días y ha vuelto a colocar sobre la mesa la posibilidad, aunque remota, de un nuevo proceso de impeachment.

El documento fue impulsado por la organización Free Speech For People, que acusa al mandatario de presuntas violaciones constitucionales y abuso de poder.

Según el grupo, el objetivo es presionar al Congreso para que evalúe formalmente la conducta del presidente, aun cuando reconocen que la petición no tiene efectos legales automáticos.

¿Qué significa el fantasma del impeachment?

La expresión “fantasma del impeachment” se utiliza para describir el regreso simbólico de un escenario político que ya marcó a Trump en el pasado.

El presidente fue sometido a dos juicios políticos durante su primer mandato, y aunque ninguno terminó en destitución, ambos dejaron una huella profunda en la política estadounidense.

La nueva petición no inicia un proceso formal, pero revive ese recuerdo institucional y mantiene viva la discusión sobre la rendición de cuentas presidenciales.

De acuerdo con Newsweek, la petición superó las 100.000 firmas en pocos días, reflejando el descontento persistente de una parte del electorado.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional citados por Politifact, subrayan que solo el Congreso puede activar un proceso de destitución, independientemente del número de apoyos ciudadanos.

Impeachment: la campaña ciudadana contra Trump cruza las 100.000 firmas. Foto: GETTY IMAGES

Por qué es poco probable que avance en el Congreso

Para que un impeachment prospere, un legislador debe presentar artículos formales y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes debe aprobarlos antes de una votación en el pleno.

Incluso en ese escenario, el Senado necesitaría una mayoría calificada para destituir al presidente. En el contexto actual, con el Partido Republicano controlando el Congreso, analistas coinciden en que no existen las condiciones políticas para que el proceso avance.

Aun así, la petición tiene un peso simbólico relevante. Refleja la fuerte polarización que atraviesa Estados Unidos y confirma que Trump sigue siendo una figura capaz de movilizar tanto apoyo como rechazo.

Más que una amenaza inmediata para su mandato, el episodio actúa como un recordatorio constante de que el debate sobre su legitimidad política sigue abierto.