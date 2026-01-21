Estados Unidos

El problema en el avión de Donald Trump que lo obligó a regresar mientras se dirigía a Davos

Las luces de la cabina se apagaron de manera intermitente, lo que llevó a la tripulación a tomar la decisión de regresar.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
21 de enero de 2026, 12:14 p. m.
Problemas en pleno vuelo en el avión de Donald Trump
Problemas en pleno vuelo en el avión de Donald Trump Foto: Getty Images

Un problema eléctrico obligó al avión presidencial de Estados Unidos a regresar poco después de despegar, alterando momentáneamente el viaje del presidente Donald Trump rumbo al foro económico de Davos, en Suiza. El incidente ocurrió la noche del martes y fue confirmado por un periodista de la AFP que viajaba con la comitiva presidencial.

Según informó la Casa Blanca, el Air Force One aterrizó nuevamente en la Base Conjunta Andrews poco después de las 11:00 p. m. (hora local), luego de que se detectara una falla eléctrica a bordo. Periodistas que acompañaban al mandatario señalaron que, tras el despegue, las luces de la cabina se apagaron de manera intermitente, lo que llevó a la tripulación a tomar la decisión de regresar.

La importancia del sorpresivo viaje de Trump a Davos para reunirse con líderes europeos: “Me esperan con emoción”

Tras el aterrizaje, Trump y su equipo cambiaron de aeronave en la misma base aérea y retomaron el viaje unas dos horas y media después, continuando su desplazamiento hacia Davos durante la madrugada del miércoles.

x
Presidente Donald Trump y el avión presidencial Foto: Getty Images

En la ciudad suiza, el presidente estadounidense tiene previsto reunirse con líderes europeos en medio de un clima de tensión diplomática, marcado por su insistencia en la posibilidad de que Estados Unidos se apropie de Groenlandia.

Noticias Estados Unidos

La petición para destituir a Trump cruza las 100.000 firmas, ¿qué puede pasar ahora?

Noticias Estados Unidos

Gretchen Whitmer desafía a Michelle Obama: “EE. UU. ya está listo para una presidenta mujer”

Noticias Estados Unidos

Trump conmemora su primer año de regreso a la Casa Blanca entre reclamos por falta de reconocimiento y advertencias sobre Groenlandia

Noticias Estados Unidos

Un helicóptero perdió el control en pleno vuelo y se estrelló contra árboles: el accidente quedó en video y dejó un herido grave

Noticias Estados Unidos

Un avión perdió la llanta delantera durante el aterrizaje y el momento fue captado en video: las autoridades ya investigan el incidente

Noticias Estados Unidos

Melania Trump reflexiona sobre el aniversario del Gobierno: “Ser primera dama no es solo un privilegio”

Noticias Estados Unidos

Nueva epidemia en Estados Unidos: Carolina del Sur está en alerta, luego de que se registraron 50 casos nuevos en menos de una semana

Mundo

🔴 En vivo | Donald Trump se refiere a Groenlandia en Davos: “Trozo de hielo”

Mundo

Trump promete “borrar” Irán de la tierra si las autoridades iraníes deciden acabar con él

Mundo

México entrega 37 criminales a EE. UU., tras presión de posible ataque terrestre advertido por Trump

El episodio vuelve a poner en foco al Air Force One, uno de los símbolos más reconocibles de la Presidencia de Estados Unidos. La flota actual está compuesta por dos Boeing 747-200B altamente modificados, que entraron en servicio en 1990, durante el mandato de George H. W. Bush, y que han sido objeto de críticas reiteradas por parte de Trump.

El año pasado, el presidente afirmó que su administración estaba evaluando alternativas a Boeing debido a los retrasos en la entrega de dos nuevos 747-8 destinados a reemplazar los aviones actuales. La polémica se intensificó en mayo, cuando el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aceptó un Boeing 747 ofrecido por Catar para su uso como avión presidencial.

x
Avión presidencial. Foto: Getty Images

La aeronave, valorada en varios cientos de millones de dólares, generó cuestionamientos constitucionales y éticos, además de preocupaciones en materia de seguridad, al tratarse de un avión donado por una potencia extranjera para el transporte del presidente de Estados Unidos.

Antes de las reuniones en Davos, Donald Trump lanza críticas a país europeo en medio de tensiones por Groenlandia

Se espera que el mandatario norteamericano haga su aparición el 21 de enero en Davos. Recientemente, lanzó críticas a Gran Bretaña por entregar la soberanía de una de sus colonias en el océano Índico.

“Que el Reino Unido regale tierras extremadamente importantes es un acto de gran estupidez, y es uno más en una larga lista de razones de seguridad nacional por las que se debe adquirir Groenlandia”, afirmó Trump.

La expectativa sigue creciendo en torno a cómo se llevarán a cabo las reuniones previstas, con la presencia del presidente de los Estados Unidos, y en las que se tendrán que tratar temas que generan opiniones divididas a nivel mundial.

*Con información de AFP.

Más de Noticias Estados Unidos

Presidente Donald Trump

La petición para destituir a Trump cruza las 100.000 firmas, ¿qué puede pasar ahora?

x

El problema en el avión de Donald Trump que lo obligó a regresar mientras se dirigía a Davos

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, abre debate sobre el liderazgo femenino en EE. UU.

Gretchen Whitmer desafía a Michelle Obama: “EE. UU. ya está listo para una presidenta mujer”

x

Trump conmemora su primer año de regreso a la Casa Blanca entre reclamos por falta de reconocimiento y advertencias sobre Groenlandia

x

Un helicóptero perdió el control en pleno vuelo y se estrelló contra árboles: el accidente quedó en video y dejó un herido grave

x

Un avión perdió la llanta delantera durante el aterrizaje y el momento fue captado en video: las autoridades ya investigan el incidente

La primera dama Melania Trump se baja del podio después de hablar en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el viernes 10 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

Melania Trump reflexiona sobre el aniversario del Gobierno: “Ser primera dama no es solo un privilegio”

Sarampión - imagen de referencia

Nueva epidemia en Estados Unidos: Carolina del Sur está en alerta, luego de que se registraron 50 casos nuevos en menos de una semana

Una pistola apoyada sobre una bandera estadounidense, que representa la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el derecho de los estadounidenses patrióticos a portar armas.

Corte Suprema de EE. UU. busca invalidar la estricta ley sobre el porte de armas de Hawái

Tras la confusión presentada por la nueva tasa de 100.000 dólares, el gobierno de Estados Unidos aclara las dudas sobre el tema

Visa a Estados Unidos sin entrevista en 2026: ¿quiénes son las únicas personas que pueden obtenerla en febrero?

Noticias Destacadas