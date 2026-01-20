La importancia del sorpresivo viaje de Trump a Davos para reunirse con líderes europeos: “Me esperan con emoción”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará el miércoles 21 de enero a Davos (Suiza) para encontrarse con líderes europeos, en medio de la tormenta que desató con sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, que pone en riesgo la alianza transatlántica.

Trump se burló de los europeos un día antes de participar en el Foro Económico Mundial, donde será la estrella de un oscuro drama que causó por poner en duda el destino del territorio autónomo danés.

“Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción”, dijo Trump con una sonrisa durante una rueda de prensa en la Casa Blanca por el primer aniversario de su segundo periodo presidencial, antes de partir a Davos.

El presidente Donald Trump aborda el Air Force One para asistir a la Conferencia Económica Mundial en Davos, el martes 20 de enero de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. (Foto AP/Evan Vucci) Foto: AP

Consultado sobre hasta dónde llegará para anexar Groenlandia a Estados Unidos, Trump respondió: “Se darán cuenta”.

Los líderes europeos reunidos en el lujoso resort para esquí suizo ya cerraron filas contra la agresiva postura de “Estados Unidos primero” de Trump.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a hacerles frente a “los matones”.

La Unión Europea prometió una respuesta “firme” ante la amenaza de Trump de nuevos aranceles a los países que no lo respalden en su interés por la isla de Dinamarca, país miembro de la OTAN.

El discurso de Trump está previsto para el miércoles y marcará su regreso tras seis años de ausencia de la cumbre que reúne a la élite económica y política global.

En un momento en que Washington y Europa atraviesan su peor ruptura en décadas por sus ambiciones en torno a Groenlandia, Trump dijo que mantendrá varias reuniones sobre este asunto en Davos.

“Subordinar a Europa”

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica.

El mandatario estadounidense aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca. Europa prometió una “respuesta firme”.

El martes en Davos, Macron, con gafas oscuras por una lesión en sus ojos, advirtió contra los intentos de Estados Unidos de “subordinar a Europa” y calificó como “inaceptable” la amenaza de nuevos aranceles.

El presidente francés fue objeto de las burlas de Trump, después de que este publicara un mensaje de texto privado en el que Macron proponía una reunión del G7 en París el jueves para discutir la guerra en Ucrania.

Emmanuel Macron, habla durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos Foto: AP

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió el martes a sus 57.000 habitantes que, aunque poco probable, no se puede descartar el uso de la fuerza militar contra la isla.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo a la AFP en Davos que cualquier movimiento de Estados Unidos contra un aliado “significaría el fin de la OTAN”.

Con información de AFP*