El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido los últimos días en que quiere tomar el control de Groenlandia, una región del Ártico con una ubicación estratégica y rica en minerales naturales clave para avances tecnológicos. Según él, tomar el poder de la isla está motivado por razones de seguridad nacional, y para evitar que Rusia y China tomen el territorio.

Este lunes, 20 de enero, en medio de su alocución a la prensa para celebrar su primer año de la segunda presidencia que asume, Trump respondió preguntas de los periodistas relacionadas con los planes que tiene sobre Groenlandia, pues el mandatario insinuó que podría enviar sus tropas de las fuerzas armadas para entrar por tierra.

Comando de EE. UU. y Canadá confirma que aviones militares llegarán “pronto” a Groenlandia

Un reportero le preguntó a Trump: “¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar para adquirir Groenlandia?”

“Ya lo descubrirás“, respondió el jefe de Estado, y continuó defendiendo la importancia de que Estados Unidos adquiera Groenlandia con fines estratégicos.

El buque militar HDMS Knud Rasmussen de la Real Armada Danesa patrulla cerca de Nuuk, Groenlandia, el jueves 15 de enero de 2026. Foto: AP

Además, anunció que no asistirá a una reunión de emergencia en Francia para discutir las tensiones de Europa y el país norteamericano y recordó que estableció aranceles del 10 % a las importaciones de las naciones que apoyen militarmente a Groenlandia y sean un obstáculo para la toma que pretende Trump.

Los impuestos entran en vigor el 1 de febrero.

Donald Trump provoca tensión internacional al difundir imagen donde EE. UU. “absorbe” Groenlandia, Canadá y Venezuela

El encuentro mencionado fue organizado por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien convocó a varios líderes europeos para discutir la actual situación. No obstante, Trump se negó a presentarse y dijo a los periodistas que una de las razones es porque Macron dejará el poder en el 2027.

REPORTER: "How far are you willing to go to acquire Greenland?"@POTUS: "You'll find out." pic.twitter.com/P7RbWpTrKd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 20, 2026

Las tarifas arancelarias de Estados Unidos serán removidas hasta que haya un acuerdo para “la compra completa y total de Groenlandia”, estableció Trump. Estos impuestos, además, subirán al 20 % el 1 de junio, si no se llega a un acuerdo antes de tiempo. Los países afectados son: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

Trump, el disruptor del mundo: las claves de su primer año y los retos de un 2026 que cambiará el tablero global

Ante las decisiones económicas de Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que las amenazas del estadounidense rompen los acuerdos comerciales firmados entre Estados Unidos y Europa desde hace meses. “Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”, alegó.

Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk, la capital de Groenlandia. Foto: AP

Pese al rechazo que han recibido los planes de Trump sobre el territorio del Ártico, este mantiene su postura y su Gobierno ha asegurado que todos los planes del republicano se vuelven realidad, pues es un político que suele cumplir sus promesas y sus amenazas.

Donald Trump publicó sus mensajes privados con Emmanuel Macron y Mark Rutte, y enciende la polémica. Esto dicen los chats

Se le suma que, días atrás, el presidente Trump le dijo al primer ministro de Noruega que su intención de comprar Groenlandia está relacionada con que no ganó el Premio Nobel de la Paz, que por tantos meses reclamó, ya que, según él, ha acabado con ocho guerras desde que regresó al poder en enero del año pasado.