Donald Trump publicó sus mensajes privados con Emmanuel Macron y Mark Rutte, y enciende la polémica. Esto dicen los chats

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, difundió en redes sociales mensajes privados intercambiados con el mandatario francés, Emmanuel Macron, y con el secretario general de la Otan, Mark Rutte, una maniobra que vuelve a sacudir las relaciones transatlánticas y deja al descubierto debates sensibles sobre Ucrania, Rusia, Groenlandia y Oriente Medio.

Las capturas publicadas por Trump en Truth Social muestran conversaciones recientes en las que Macron plantea la posibilidad de una cumbre extraordinaria del G-7 en París, con un formato inédito: sentar, aunque sea de manera paralela, a representantes de Rusia, Ucrania, Dinamarca y Siria. La iniciativa supone un quiebre con la línea seguida por Occidente desde el inicio de la guerra en Ucrania y revela un intento francés por reactivar canales de diálogo que hoy permanecen cerrados.

En los mensajes, el jefe de Estado francés expresa sintonía con Washington en algunos frentes, como Siria e Irán, pero deja ver su incomodidad frente a la posición estadounidense sobre Groenlandia. “No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”, escribe Macron, en alusión a la presión ejercida por Trump sobre Dinamarca y el debate abierto sobre el futuro del territorio ártico.

Desde el entorno del Elíseo confirmaron la autenticidad de los mensajes y señalaron que reflejan la postura oficial de Francia: defensa irrestricta de la soberanía territorial y del marco multilateral.

Donald Trump y Emmanuel Macron. Foto: AFP

Este fue el mensaje completo de Emmanuel Macron:

“Mi amigo, estamos totalmente de acuerdo con lo de Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué estás haciendo en Groenlandia. Intentemos construir grandes cosas: 1) Puedo organizar una reunión del G7 después de Davos en París el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, daneses, sirios y rusos en los márgenes. 2) Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos. Emmanuel”.

La publicación de estas conversaciones privadas se produce en un momento de fricción creciente entre París y Washington. Trump respondió a la negativa francesa de integrarse a la junta de paz impulsada por la Casa Blanca, un foro alternativo para abordar el conflicto en Gaza y otros escenarios internacionales, con la amenaza directa de imponer aranceles de hasta el 200 % a los vinos y champanes franceses.

Para el Gobierno de Macron, esa presión comercial es una línea roja. “Las amenazas arancelarias para condicionar nuestra política exterior son inaceptables”, replicaron fuentes oficiales francesas.

Donald Trump y Mark Rutte. Foto: Getty Images

La controversia no terminó allí. Trump también decidió hacer públicos mensajes intercambiados con el secretario general de la Otan, Mark Rutte, en los que este elogia la gestión del mandatario estadounidense en Siria y se muestra confiado en encontrar una salida consensuada a la crisis en torno a Groenlandia. La Alianza Atlántica confirmó que los mensajes son reales, aunque evitó pronunciarse sobre su difusión, en medio de las críticas por los excesivos halagos.

Este fue el mensaje de Mark Rutte.

“Señor presidente, querido Donald, lo que ha logrado hoy en Siria es increíble. Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una solución para Groenlandia. ¡Qué ganas de verte! Tuyo, Mark".

No es la primera vez que Trump rompe la confidencialidad diplomática con Rutte. Meses atrás divulgó otro intercambio en el que el líder de la Otan celebraba el aumento del gasto militar europeo, una de las principales exigencias del presidente estadounidense a sus aliados.