Los países europeos sancionados por Donald Trump aseguran que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido publicaron este domingo un comunicado conjunto, en el que subrayan que su presencia militar en Groenlandia es para apoyar a Dinamarca y que “no supone una amenaza para nadie”.

“Como miembros de la OTAN queremos reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido. Las maniobras coordinadas danesas ‘Resistencia Ártica’ realizadas con aliados responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie”, explicaron los ocho países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a los ocho países en represalia por su presencia militar en Groenlandia, isla que aspira a anexionarse.

Trump declaró su intención de imponer aranceles adicionales del 10 % a partir del 1 de febrero y del 25 % a partir del 1 de junio, que seguirían en vigor hasta que Estados Unidos se hiciera con el control del territorio mediante una “adquisición”.

En el comunicado, los ocho expresan su “plena solidaridad” con el Reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia y mencionan el proceso de diálogo abierto la semana pasada, “basado en los principios de soberanía e integridad territorial que apoyamos firmemente”.

“Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía”, indicado los ocho países firmantes.

Dinamarca califica los aranceles como un “chantaje”

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se quejó amargamente de la amenaza de Trump. “No somos los que estamos buscando conflicto”, manifestó en una entrevista con la agencia danesa Ritzau. “A Europa no le pueden hacer chantaje”, añadió la jefa del Gobierno danés.

Frederiksen agradeció el “enorme respaldo que ha recibido su país” y reconocido que, tal y como están las cosas “está claro que esta cuestión se ha extendido mucho más allá de nuestras fronteras”.

Este mismo domingo, el ministro de Asuntos Exteriores holandés, David van Weel, se expresó en los mismos términos, al denunciar el “chantaje” de Trump en una entrevista televisiva en la que calificó de “incomprensible” y de “inapropiada” la medida anunciada por el inquilino de la Casa Blanca.

“Este chantaje no es la forma de trabajar con tus aliados”, afirmó antes de criticar el “ridículo plan” de Trump sobre Groenlandia.

Además, subrayó que Países Bajos no tiene previsto retirar a los dos militares enviados para preparar maniobras de la OTAN en Groenlandia, pese al anuncio de Trump y además enviará más efectivos cuando comiencen las maniobras.

Personas ondean banderas groenlandesas durante una manifestación que reunió a casi un tercio de la población de la ciudad para protestar contra los planes del presidente estadounidense de apropiarse de Groenlandia, el 17 de enero de 2026 en Nuuk, Groenlandia. Foto: AFP

Van Weel mencionó la inminente cita del Foro de Davos, en Suiza. “Tenemos mucha tarea que hacer allí y la primera prioridad es sacar esta ridícula propuesta de la mesa”, planteó.

*Con información de Europa Press