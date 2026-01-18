Estados Unidos

¿Quiénes integran el Consejo de Paz para Gaza de Trump? Los líderes invitados que deberán aportar 1.000 millones de dólares

La primera potencia del mundo está preparando el escenario posguerra, con varios grupos internacionales que supervisarán el territorio, la población y el futuro de Gaza.

Redacción Mundo
18 de enero de 2026, 12:27 p. m.
Donald Trump está conformando una Junta de Paz para cuando se acabe la guerra en Gaza.
Donald Trump está conformando una Junta de Paz para cuando se acabe la guerra en Gaza. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está empezando a concretar su llamado “Consejo de la Paz” para la Gaza de posguerra, y varios líderes mundiales dijeron el sábado que se les ha pedido unirse.

La Casa Blanca señaló que, bajo el plan de Trump, habría un Consejo de Paz, presidido por el propio Trump; un comité palestino de tecnócratas destinado a administrar de forma provisional el territorio devastado por la guerra; y un “consejo ejecutivo” que, al parecer, tendría un papel asesor.

Las partes que conformarán el consejo deberán aportar 1.000 millones de dólares al Consejo de Paz el primer año, de acuerdo con un borrador de la carta que revisó Bloomberg. Además, se establece que cada país miembro podrá hacer parte de la junta por máximo 3 años, con la opción de que Trump renueve el tiempo.

La Junta supervisará el territorio de Gaza por algunos años, presidida por Trump. Foto: Anadolu via Getty Images

La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres. A continuación, la lista de las personas involucradas hasta ahora en las distintas entidades:

Trump invita a Recep Tayyip Erdogan a integrar su Junta de Paz para Gaza junto a Milei y Al Sisi: Argentina confirma su participación

Confirmado por la Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como “el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital”.

Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.

Los demás miembros son:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Steve Witkoff, negociador especial de Trump

Jared Kushner, yerno de Trump

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos
El secretario de Estado, Marco Rubio, fue confirmado por EE. UU. para hacer parte del consejo. Foto: AP

Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido

Marc Rowan, magnate financiero estadounidense

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial

Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

COMITÉ NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GAZA - Este organismo compuesto por tecnócratas “supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza”, según la Casa Blanca.

Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, preside el comité.

CONSEJO EJECUTIVO DE GAZA - Esta entidad “ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza”, de acuerdo con la Casa Blanca.

Steve Witkoff

Jared Kushner

Tony Blair

Marc Rowan

Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro

Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza

Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía

javier milei Presidente de Argentina
Javier Milei, el presidente de Argentina, fue uno de los primeros mandatarios en confirmar su participación. Foto: getty images

Ali Al-Thawadi, diplomático catarí

General Hassan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto

Reem Al-Hashimy, ministra emiratí

Yakir Gabay, multimillonario israelí

Donald Trump suma a un inesperado aliado en la estrategia para sus mensajes políticos

Líderes que han dicho que fueron invitados a unirse

Edi Rama, primer ministro de Albania

Javier Milei, presidente de Argentina

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Nikos Christodoulides, presidente de Chipre

Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía

*Con información de AFP.

