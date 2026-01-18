¿Quiénes integran el Consejo de Paz para Gaza de Trump? Los líderes invitados que deberán aportar 1.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está empezando a concretar su llamado “Consejo de la Paz” para la Gaza de posguerra, y varios líderes mundiales dijeron el sábado que se les ha pedido unirse.
La Casa Blanca señaló que, bajo el plan de Trump, habría un Consejo de Paz, presidido por el propio Trump; un comité palestino de tecnócratas destinado a administrar de forma provisional el territorio devastado por la guerra; y un “consejo ejecutivo” que, al parecer, tendría un papel asesor.
Las partes que conformarán el consejo deberán aportar 1.000 millones de dólares al Consejo de Paz el primer año, de acuerdo con un borrador de la carta que revisó Bloomberg. Además, se establece que cada país miembro podrá hacer parte de la junta por máximo 3 años, con la opción de que Trump renueve el tiempo.
La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres. A continuación, la lista de las personas involucradas hasta ahora en las distintas entidades:
Confirmado por la Casa Blanca
La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como “el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital”.
Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.
Los demás miembros son:
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
Steve Witkoff, negociador especial de Trump
Jared Kushner, yerno de Trump
Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido
Marc Rowan, magnate financiero estadounidense
Ajay Banga, presidente del Banco Mundial
Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional
COMITÉ NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GAZA - Este organismo compuesto por tecnócratas “supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza”, según la Casa Blanca.
Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, preside el comité.
CONSEJO EJECUTIVO DE GAZA - Esta entidad “ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza”, de acuerdo con la Casa Blanca.
Steve Witkoff
Jared Kushner
Tony Blair
Marc Rowan
Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro
Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía
Ali Al-Thawadi, diplomático catarí
General Hassan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto
Reem Al-Hashimy, ministra emiratí
Yakir Gabay, multimillonario israelí
Líderes que han dicho que fueron invitados a unirse
Edi Rama, primer ministro de Albania
Javier Milei, presidente de Argentina
Mark Carney, primer ministro de Canadá
Nikos Christodoulides, presidente de Chipre
Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía
*Con información de AFP.