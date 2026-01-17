Estados Unidos

Trump invita a Recep Tayyip Erdogan a integrar su Junta de Paz para Gaza junto a Milei y Al Sisi: Argentina confirma su participación

Turquía y Egipto están analizando la propuesta que recibieron a final de esta semana.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
17 de enero de 2026, 1:49 p. m.
Presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de EE. UU., Donald Trump.
Presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de EE. UU., Donald Trump. Foto: The Washington Post via Getty Im

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido una invitación a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, a formar parte de su flamante Junta de Paz para Gaza, el organismo que será encargado de garantizar la seguridad y la reconstrucción durante la posguerra en el enclave palestino.

La Presidencia turca y el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdellaty, han confirmado respectivamente que han recibido las invitaciones de Trump.

Recep Tayyip Erdogan defendió al presidente ruso. Foto: AFP.
Recep Tayyip Erdogan está analizando la propuesta de Trump. Foto: AFP

“El 16 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su calidad de presidente fundador del Consejo de Paz, envió una carta invitando a nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, a participar como miembro fundador de la Junta de Paz”, ha hecho saber el portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Anadolu.

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

Abdelatty, por su parte, ha confirmado la recepción de la invitación y explicado que el Gobierno “está estudiando el asunto y los documentos recibidos” antes de dar una respuesta, ha hecho saber en rueda de prensa recogida por Al Arabiya.

Noticias Estados Unidos

Autoridad aérea de EE. UU. emite alerta de peligro en el espacio aéreo del Pacífico e incluye a Colombia; Aerocivil responde

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos confirma la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE: fue hallado inconsciente y las causas están bajo investigación

Noticias Estados Unidos

Los grandes cambios que afectarán a importante aerolínea en Estados Unidos; así podrá viajar en 2026

Noticias Estados Unidos

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

Noticias Estados Unidos

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

Deportes

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

Noticias Estados Unidos

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Deportes

En Turquía notifican a Jhon Durán con millonaria multa por lo que hizo en Fenerbahçe: valor en pesos colombianos

Deportes

Jhon Jáder Durán ganó el primer título de su carrera: se lució y pide Selección Colombia

Deportes

Escándalo sacude la liga de Jhon Durán y Dávinson Sánchez: 14 jugadores detenidos en Turquía por problema de apuestas

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado su participación en la junta, de la que ya hace parte el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair, a quienes Trump nombró fundadores del “consejo de paz”.

javier milei Presidente de Argentina
Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: getty images

La invitación a Milei ha sido confirmada por el propio presidente argentino en sus redes sociales.

Donald Trump suma a un inesperado aliado en la estrategia para sus mensajes políticos

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, ha indicado.

“Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, ha añadido.

Trump anunció este pasado viernes la composición de esta junta, en la que participarán, entre otros, el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente; Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional. También participará el multimillonario estadounidense Marc Rowan, consejero delegado de Apollo Global Management, y el empresario indio-estadounidense Ajay Banga.

Con información de Europa Press.

Más de Noticias Estados Unidos

x

Trump invita a Recep Tayyip Erdogan a integrar su Junta de Paz para Gaza junto a Milei y Al Sisi: Argentina confirma su participación

¿Qué buscaba el avión ruso que violó el espacio aéreo colombiano? La Cancillería envió una nota de protesta al Gobierno en Moscú.

Autoridad aérea de EE. UU. emite alerta de peligro en el espacio aéreo del Pacífico e incluye a Colombia; Aerocivil responde

x

Estados Unidos confirma la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE: fue hallado inconsciente y las causas están bajo investigación

La alerta fue emitida en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela

Los grandes cambios que afectarán a importante aerolínea en Estados Unidos; así podrá viajar en 2026

x

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

marco rubio

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

x

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

La primera dama Melania Trump se baja del podio después de hablar en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el viernes 10 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) sits on the bench during the first half of the NFL Super Bowl 59 football game against the Philadelphia Eagles, Sunday, Feb. 9, 2025, in New Orleans. (AP Photo/David J. Phillip)

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Ecopetrol ha incrementado su apuesta en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, estas tienen retos para sacar adelante los proyectos. Además, en medio de esta situación apretada, no generan ingresos inmediatos ni retornos en el corto plazo.

Por qué Estados Unidos retiene el dinero del petróleo venezolano en Catar tras la primera compra desde la captura de Nicolás Maduro

Noticias Destacadas