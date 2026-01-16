Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

El máximo mandatario de Estados Unidos anunció el jueves que iniciaba la segunda etapa del Plan de Paz para Gaza en 20 puntos. Es clave para esta etapa el Consejo de Paz, que definirá el rumbo de la Franja de Gaza.

El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del Consejo de Paz en Gaza; así lo informó la Casa Blanca.

Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una “opción aceptable para todos”.

El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno, Jared Kushner, y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del “consejo ejecutivo fundador” de siete miembros, según un comunicado de Washington.

El enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, habla durante una manifestación en apoyo a los rehenes secuestrados por Hamás, en la plaza de los rehenes de Tel Aviv, Israel, el sábado 11 de octubre de 2025, antes de la esperada liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. (Foto AP/Emilio Morenatti) Foto: AP

¿Cuál es el papel de este comité?

La Casa Blanca dijo que el consejo de paz abordará cuestiones como “fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción del territorio, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital”.

“Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, dijo el mandatario en redes sociales cuando hizo el anuncio.

El republicano también designó el viernes al alcalde general estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en Gaza, que tendrá la tarea de proporcionar seguridad en ese territorio y entrenar a una nueva fuerza policial que suceda a Hamás.

Nuevo comité tecnocrático

Nuevo gobierno tecnocrático en Palestina: inicia segunda fase del plan de paz para Gaza

Las designaciones de Trump se producen poco después de la conformación de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra, y que estará supervisado por el consejo de paz. El ex viceministro palestino Ali Shaath encabezará el comité.

El comité también incluye al diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, a quien se otorgó el cargo de alto representante para la coordinación entre el nuevo órgano de gobierno y el consejo de paz.

Los miembros del comité se reunieron el viernes este en El Cairo y tienen previsto otro encuentro el sábado, así lo aseguró uno de ellos anónimamente.

Violación de los acuerdos de paz

Bombardeo en la Franja de Gaza, 16 de enero de 2016 Foto: Anadolu via Getty Images

El ejército israelí dijo el viernes que había vuelto a atacar a la Franja de Gaza en respuesta a una “violación flagrante” del alto al fuego declarada en octubre.

Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan, pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Hamás se ha negado a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel.

*Con información de AFP