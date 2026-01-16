Estados Unidos

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

A pesar de que ya no deberían haber atentados según lo pactado, se confirmaron este viernes por los israelíes.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

17 de enero de 2026, 3:19 a. m.
Marco Rubio lidera el comité.
Marco Rubio lidera el comité. Foto: AFP

El máximo mandatario de Estados Unidos anunció el jueves que iniciaba la segunda etapa del Plan de Paz para Gaza en 20 puntos. Es clave para esta etapa el Consejo de Paz, que definirá el rumbo de la Franja de Gaza.

El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del Consejo de Paz en Gaza; así lo informó la Casa Blanca.

Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una “opción aceptable para todos”.

El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno, Jared Kushner, y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del “consejo ejecutivo fundador” de siete miembros, según un comunicado de Washington.

Noticias Estados Unidos

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

Deportes

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

Noticias Estados Unidos

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Deportes

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Noticias Estados Unidos

Por qué Estados Unidos retiene el dinero del petróleo venezolano en Catar tras la primera compra desde la captura de Nicolás Maduro

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos alerta sobre acción militar en espacio de América Latina, incluyendo México y Colombia

Noticias Estados Unidos

Video: Robyn Argote Crooks, inmigrante cubano, fue capturado luego de estrellar vehículos de ICE

Mundo

La novela del Nobel: esta podría ser la razón por la cual María Corina le dio la medalla a Donald Trump

El enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, habla durante una manifestación en apoyo a los rehenes secuestrados por Hamás, en la plaza de los rehenes de Tel Aviv, Israel, el sábado 11 de octubre de 2025, antes de la esperada liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. (Foto AP/Emilio Morenatti)
El enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, habla durante una manifestación en apoyo a los rehenes secuestrados por Hamás, en la plaza de los rehenes de Tel Aviv, Israel, el sábado 11 de octubre de 2025, antes de la esperada liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. (Foto AP/Emilio Morenatti) Foto: AP

¿Cuál es el papel de este comité?

La Casa Blanca dijo que el consejo de paz abordará cuestiones como “fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción del territorio, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital”.

“Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, dijo el mandatario en redes sociales cuando hizo el anuncio.

El republicano también designó el viernes al alcalde general estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en Gaza, que tendrá la tarea de proporcionar seguridad en ese territorio y entrenar a una nueva fuerza policial que suceda a Hamás.

Nuevo comité tecnocrático

Nuevo gobierno tecnocrático en Palestina: inicia segunda fase del plan de paz para Gaza

Las designaciones de Trump se producen poco después de la conformación de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra, y que estará supervisado por el consejo de paz. El ex viceministro palestino Ali Shaath encabezará el comité.

El comité también incluye al diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, a quien se otorgó el cargo de alto representante para la coordinación entre el nuevo órgano de gobierno y el consejo de paz.

Los miembros del comité se reunieron el viernes este en El Cairo y tienen previsto otro encuentro el sábado, así lo aseguró uno de ellos anónimamente.

Violación de los acuerdos de paz

x
Bombardeo en la Franja de Gaza, 16 de enero de 2016 Foto: Anadolu via Getty Images
Arrancó la reunión clave entre Trump y Zelenski en Florida: detalles del diálogo a puerta cerrada para sellar un acuerdo de paz

El ejército israelí dijo el viernes que había vuelto a atacar a la Franja de Gaza en respuesta a una “violación flagrante” del alto al fuego declarada en octubre.

Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan, pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Hamás se ha negado a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel.

*Con información de AFP

Más de Noticias Estados Unidos

x

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

marco rubio

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

x

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

La primera dama Melania Trump se baja del podio después de hablar en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el viernes 10 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) sits on the bench during the first half of the NFL Super Bowl 59 football game against the Philadelphia Eagles, Sunday, Feb. 9, 2025, in New Orleans. (AP Photo/David J. Phillip)

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Ecopetrol ha incrementado su apuesta en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, estas tienen retos para sacar adelante los proyectos. Además, en medio de esta situación apretada, no generan ingresos inmediatos ni retornos en el corto plazo.

Por qué Estados Unidos retiene el dinero del petróleo venezolano en Catar tras la primera compra desde la captura de Nicolás Maduro

Detienen a hombre que intentó desviar un vuelo de México a EE.UU y revelan los presuntos motivos de su peligrosa maniobra

Estados Unidos alerta sobre acción militar en espacio de América Latina, incluyendo México y Colombia

x

Video: Robyn Argote Crooks, inmigrante cubano, fue capturado luego de estrellar vehículos de ICE

x

Videos de los violentos enfrentamientos de las autoridades con manifestantes en Minnesota: las tensiones se elevan tras operativos del ICE

x

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

Noticias Destacadas