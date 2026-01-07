Recuperación para Venezuela: estas son las tres fases que vienen para el país latinoamericano, según Marco Rubio

Desde el arresto de Nicolás Maduro, muchas de las preguntas a los mandatarios estadounidenses, buscan entender el futuro de Venezuela. El presidente de Estados Unidos aseguró que las decisiones del país caribeño están a cargo de Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.

Marco Rubio defiende ante el Congreso el despliegue de fuerza en aguas internacionales, en medio de tensiones diplomáticas

Marco Rubio aseguró que hay un plan que busca la recuperación de Venezuela, durante unas declaraciones al senado estadounidense detalló el orden de cada una de ellas: “El plan para Venezuela tendrá tres fases: 1. Estabilización. 2. Recuperación 3. Transición”.

Además, el secretario de Estado aseguró que Estados Unidos tendrá el control del dinero correspondiente a la distribución de entre 53 y 57 millones de barriles de petróleo venezolano: “Ese dinero lo vamos a gestionar nosotros de manera que beneficien al pueblo venezolano”.

Donald Trump y Marco Rubio monitorean operación contra Maduro en Florida. Foto: X/@WhiteHouse

Noticia en desarrollo…