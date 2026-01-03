Trump asegura que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, no será un problema: “dispuesta a hacer lo que consideramos necesario”

Durante una rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio detalles de la operación que dio con la captura este sábado, 3 de enero, del dictador venezolano Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, además explicó lo que viene para Venezuela tras su detención.

Tras la captura de Maduro, el mandatario estadounidense dijo que la vicepresidente Delcy Rodríguez, quien estaba fuera del país cuando ocurrió el bombardeado, que está dispuesta a colaborar con el Gobierno de EE. UU. “no tenía otra opción”.

“Marco acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para que esto funcione”, declaró el presidente estadounidense sobre el futuro de Venezuela en una rueda de prensa.

En horas de la mañana, algunas fuentes indicaron que Rodríguez se encuentra en Rusia y, tan pronto supo de la captura de Maduro, pidió una prueba de vida del dictador y su esposa.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, indicó Rodríguez en el audio.

