Mundo

“Se activa toda Venezuela”: Delcy Rodríguez habla en cadena nacional tras captura de Nicolás Maduro

La mano derecha de Maduro dijo que es el “único presidente de Venezuela”.

Juan David Cardozo Maglioni

3 de enero de 2026, 7:21 p. m.
Donald Trump y Delcy Rodríguez.
Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: AP

Delcy Rodríguez, aliada del dictador venezolano Nicolás Maduro, se mostró indignada por el “secuestro ilegal e ilegítimo” del líder chavista, por parte de Estados Unidos tras su captura este sábado, 3 de enero, en una operación durante la madrugada.

“Fuerza armada desplegada en todo el territorio nacional, activado, para ratificar por herencia, somos, tenemos el deber sagrado de resguardar, nuestra soberanía, nuestra identidad territorial que ha sido atacada en la madrugada del día de hoy”, dijo Rodríguez.

Rodríguez aseguró que el objetivo principal de Estados Unidos es: “La captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales”.

“En las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, activada y desplegada en todo el territorio nacional", aseveró.

La segunda al mando del régimen venezolano dijo que varios países se habían pronunciado en contra de la operación y de la captura del dictador venezolano.

“La comunidad internacional ha sumado y ha elevado sus voces de apoyo a Venezuela. Desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia, los gobiernos del mundo están sencillamente impactados”, dijo.

“Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro es que jamás volveremos a ser esclavos. Es que jamás volveremos a hacer colonia de ningún imperio del tinte que sea”, continuó diciendo Rodríguez.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), habla junto al presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024
Delcy Rodríguez, habla junto a Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024. Foto: AFP

“Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie, sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todos mecanismos del sistema de derechos humanos internacional, que violenta y configura delitos de lesa humanidad, que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo en transmisión televisiva Rodríguez.

“Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional”, dijo Rodríguez a la cabeza de un Consejo de Defensa de la Nación junto a directivos de los poderes públicos.

Horas antes, en una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump había declarado que la vicepresidenta venezolana se manifestó “dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”.

Delcy Rodriguez
Delcy Rodríguez hizo un llamado a Estados Unidos Foto: Getty Images

Rodríguez mostró a las cámaras el decreto de “estado de conmoción exterior” firmado por Maduro tras el bombardeo de Estados Unidos.

La medida otorga poderes especiales al gobernante ante un conflicto militar externo. “Se activa toda Venezuela”, aseguró Rodríguez, no obstante, en ausencia de Maduro.

*Con información de AFP.

